सरकारी योजना के पैसों ने ली ‘कौशल्या’ की जान, पुलिस ने जब दोहराया ‘क्राइम सीन’ तो सामने आया असली सच, सेप्टिक टैंक में दफन मिली लाश!

ओडिशा के ढेंकानाल जिले में घरेलू विवाद के बाद पत्नी की कथित हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि सुभद्रा योजना के तहत मिले पैसे को लेकर हुए विवाद में पति ने शराब के नशे में पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के पास स्थित सेप्टिक टैंक में छिपाने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. मामला ढेंकानाल सदर थाना क्षेत्र के ऐंदिपुर जुआंग साही का बताया जा रहा है. मृतका की पहचान कौशल्या प्रधान के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति की पहचान गिरीश प्रधान के तौर पर हुई है.

सुभद्रा योजना के पैसे को लेकर हुआ विवाद

शुरुआती जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात गिरीश प्रधान कथित तौर पर शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी से सुभद्रा योजना के तहत मिले पैसे देने की मांग करने लगा. कौशल्या ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर गिरीश ने गुस्से में कौशल्या के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि उसने डंडे और फावड़े से पत्नी पर हमला किया. गंभीर चोट लगने के कारण कौशल्या की मौत हो गई.

हत्या के बाद सेप्टिक टैंक में छिपाया शव

पत्नी की मौत के बाद आरोपी ने कथित तौर पर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की. उसने घर के पास बने सेप्टिक टैंक में शव छिपा दिया, ताकि वारदात का पता न चल सके. शनिवार को ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद ढेंकानाल सदर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने जांच के बाद सेप्टिक टैंक से शव बरामद किया.

वैज्ञानिक टीम ने जुटाए सबूत, कराया गया क्राइम सीन रीक्रिएशन

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर वैज्ञानिक टीम को बुलाया. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए क्राइम सीन रीक्रिएशन भी कराया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. हत्या के पीछे की परिस्थितियों और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है.

घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने शराब की लत और घरेलू विवादों को लेकर चिंता जताई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़े अन्य तथ्य सामने आएंगे और आरोपी के खिलाफ कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने किया पूरे मामले का खुलासा

ASP ने बताया कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान पति ने कथित तौर पर पत्नी की हत्या कर दी और घर के पीछे एक छोटे से गड्ढे में शव को दफना दिया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया. ASP के मुताबिक, शव बरामदगी की कार्रवाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.

वहीं, सदर थाना पुलिस ने वैज्ञानिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सेप्टिक टैंक के पास से शव को बाहर निकाला. मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने घटना की कड़ियों को समझने और साक्ष्य जुटाने के लिए क्राइम सीन रीक्रिएशन भी कराया है. मामले की जांच जारी है.

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