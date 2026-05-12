Home > क्राइम > Devar-Bhabhi: आधी रात को विधवा भाभी संग देवर ने कर डाली गंदी हरकत, पुलिस के पास न्याय मांगने पहुंची पीड़िता; फिर जो हुआ…

Devar-Bhabhi: आधी रात को विधवा भाभी संग देवर ने कर डाली गंदी हरकत, पुलिस के पास न्याय मांगने पहुंची पीड़िता; फिर जो हुआ…

Devar-Bhabhi: बलरामपुर में बड़े भाई की मौत के बाद देवर ने अपनी विधवा भाभी को सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजने शुरू किए. इस घटना ने रिश्तों की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए.

By: Preeti Rajput | Published: May 12, 2026 4:19:51 PM IST

Devar-Bhabhi: आधी रात को विधवा भाभी संग देवर ने कर डाली गंदी हरकत, पुलिस के पास न्याय मांगने पहुंची पीड़िता; फिर जो हुआ…


Devar-Bhabhi: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है. इस खबर ने देवर-भाभी के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां बड़े भाई की मौत के बाद विधवा भाभी को लेकर देवर की नीयत बिगड़ गई. उसने अपनी विधवा भाभी को सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज करने शुरू कर दिए. जिसके बाद भाभी ने देवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की. भाभी ने देवर पर प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए शर्मनाक साजिश रचने का आरोप लगाया. भाभी सीधे बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) के पास पहुंची और पूरी घटना बताते हुए उन्हें पुलिस से देवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. 

मानसिक दबाव बना रहा था देवर 

यह घटना बलरामपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक छोटे से गांव से सामने आई. पीड़िता का विवाद जून 2023 में हुआ था. नवंबर 2024 में उसके पति की मौत हो गई. पति के निधन के बाद देवर की नजर उसकी संपत्ति पर है और वह लगातार विधवा भाभी पर मानसिक दबाव बना रहा है, ताकी पति की चल-अचल संपत्ति उसको मिल सकें. 

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क्या है पूरा मामला? 

महिला ने देवर पर आरोप लगाया कि 6 मई 2027 की रात को आरोपी ने इंस्टाग्राम और मोबाइल पर अश्लील मैसेज किए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देवर ने उनके साथ गाली-गलौज कर सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश भी की गई. उन्होंने बताया कि बदनामी का भय दिखाकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है. ताकी वह अपनी संपत्ति छोड़ दें. स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद  पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की. 

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पुलिस कर रही मामले की जांच 

SP विकास कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया है. प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि आरोपी देवर सत्यम उपाध्याय के खिलाफ कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. जांच में कई तथ्य सामने आएंगे, उन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

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Tags: devar bhabhiUP News
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