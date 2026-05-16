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Devar-Bhabhi News: आधी रात को भाभी के साथ था देवर, तभी पड़ी बड़े भाई की नजर; गुस्से में छोटे के सीने में उतार दी गोली

Devar-Bhabhi News: गोरखपुर में एक युवक ने अपने छोटे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. दरअसल, उसे शक था कि उसकी बीवी और छोटे भाई के बीच अवैध संबंध है. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Preeti Rajput | Published: May 16, 2026 1:16:55 PM IST

आधी रात को भाभी के साथ था देवर
आधी रात को भाभी के साथ था देवर


Devar-Bhabhi News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आए मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां एक युवक ने अवैध संबंध के शक में अपने छोटे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. डॉक्टर्स घायल का इलाज कर रहे हैं. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. साथ ही असलहा भी बरामद कर लिया है.

छोटे भाई को मारी गोली 

जानकारी के अनुसार, बेलीपार क्षेत्र निवासी रोशन पाल को शक था कि अपनी पत्नी और छोटे भाई रोहन पाल के बीच में अवैध संबंध चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की देर रात रोशनी ने पत्नी और रोहन को एक साथ देख लिया था. इसी बात को लेकर घर में झगड़े चल रहे थे. 

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क्या है पूरा मामला?

परिजनों के मुताबिक, रोशन पाल ने गुस्से में छोटे भाई को तमंचे से गोली मार दी. गोली लगते ही वह घायल होकर गिर पड़ा. गोली की आवाज सुनते ही चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत सूचना पुलिस को दी. बेलीपार पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टर्स के मुताबिक, घायल की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने आरोपी रोशन पॉल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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पुलिस ने दी जानकारी 

एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों भाई गांव में रहकर ही मजदूरी करते हैं. उनके पिता धर्मेंद्र पाल पुणे में पेंट-पॉलिश का काम किया करते हैं. पुलिस ने आरोपी से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है. आरोपी के ऊपर हत्या के प्रयात समते कई धाराओं में मकदमा दर्ज किया गया है. 

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Tags: crime newsDevar-Bhabhi News
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