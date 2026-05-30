Devar Bhabhi: संबंध बनाते-बनाते देवर बना जल्लाद! भाभी के साथ करी ऐसी चीर-फाड़; बाहर आ गए अंदर के पुर्जे

Devar Bhabhi Murder Case: अपने अक्सर ऐसे कई किस्से सुने होंगे जिसमे देवर-भाभी को लेकर कई वाद-विवाद, लड़ाई झगड़े और मर्डर शामिल होते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने वाले हैं जो बेहद खौफनाक है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आ रही है, दरअसल, ये एक ऐसा मामला है जिसमे प्यार, धोखा, नाजायज संबंध, कत्ल और आत्महत्या सब कुछ शामिल है. बता दें कि ये घटना एक ऐसे हैवान पर है जिसने पहले अपनी भाभी से प्यार हो गया, उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और आखिरकार उसके साथ घर से भाग गया. बाद में, अचानक हिंसा करते हुए, उसने उस पर चाकू से पागलों की तरह हमला किया. उसे मार डाला और फिर अपनी जान ले ली.

पहले की सेक्स फिर…

बता दें कि हैवान, महेंद्र साहू ने पिछले डेढ़ साल से अपनी भाभी, माया से प्रेम-प्रसंग चला रहा था. लेकिन, घटना से कुछ दिन पहले, माया ने यह रिश्ता खत्म कर दिया था. इस इनकार से गुस्से में आकर, आरोपी ने 28 फरवरी को उस पर बेरहमी से हमला किया, और उसके सीने, पेट और गले पर चाकू से अनगिनत वार किए. यह हमला इतना भयानक था कि पीड़िता के अंदरूनी अंग बाहर निकल आए थे. उसके परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ वह एक हफ्ते तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ती रही. दुख की बात है कि सोमवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

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नंगा होकर भागा देवर और…

जानकारी के मुताबिक, अपनी साली पर पागलों की तरह हमला करने के बाद, आरोपी जीजा पूरी तरह नंगा होकर घटनास्थल से भाग गया, और अपने खून से सने कपड़े वहीं छोड़ गया. डर और घबराहट से बेहाल होकर, उसने बाद में एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पीड़िता के पति राकेश साहू ने अपना दुख ज़ाहिर करते हुए कहा: मेरा दिल टूट गया है कि मैंने महेंद्र पर इतना ज़्यादा भरोसा किया. मैंने उसे नौकरी दिलाने में मदद की, उसे अहमदाबाद में अपने साथ रहने के लिए जगह दी, और उसे कपड़े से लेकर खाने तक, हर चीज़ दी. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान के लिए मैं यह सब कर रहा था, वही आखिर में मेरे परिवार को तबाह कर देगा. उसने न सिर्फ़ मेरी पत्नी के साथ नाजायज़ संबंध बनाकर मुझे धोखा दिया, बल्कि आखिर में उसने मेरी पत्नी का क़त्ल भी कर दिया.”

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