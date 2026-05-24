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Devar-Bhabhi News: पवित्र रिश्ता तार-तार! देवर संग रंगे हाथ पकड़ी गई भाभी, पति को उतारा मौत के घाट

Devar-Bhabhi News:कानपुर में देवर-भाभी के प्रेम संबंध के चलते पत्नी पूनम और देवर मनोज ने पति दिनेश अवस्थी की हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था.

By: Preeti Rajput | Published: May 24, 2026 11:28:27 AM IST

Devar-Bhabhi News: पवित्र रिश्ता तार-तार! देवर संग रंगे हाथ पकड़ी गई भाभी, पति को उतारा मौत के घाट


Devar-Bhabhi News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से रिश्तों को शर्मशार करने वाला एक नया मामला सामने आया है. यहां दिनेश अवस्थी की हत्या की जांच ने देवर-भाभी के पवित्र रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने इस मामले के आरोपी दिनेश की पत्नी पूनम और उसके भाई मनोज अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया है. 

देवर-भाभी का प्रेम संबंध 

दरअसल, खरेसा गांव के रहने वाले दिनेश अवस्थी की अप्रैल में हत्या कर दी गई थी. पुलिस इस मामले में काफी समय से जांच कर रही थी. वहीं अब पुलिस ने खुलासा किया है कि पत्नी पूनम और उसके भाई मनोज ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों फरार हो गए, पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की. वहीं अब दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों भगोड़ों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया था. बता दें कि, मनोज पर पहले से हत्या के दो मामले दर्ज थे. वहीं पूनम पर ये पहला मामला दर्ज हुआ है. जांच में पता लगा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. जिसके बारे में दिनेश को पता लग गया था. जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी.

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गांव छोड़कर भाग गए थे आरोपी 

हत्या के बाद दोनों पूनम और मनोज गांव छोड़कर भाग गए थे. इस दौना पूनम मे अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया, जिससे पुलिस ने दोनों का लोकेशन ट्रेस कर लिया. पुलिस को पता लग गया कि दोनों मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में छिपे हुए हैं. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. 

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मनोज अवस्थी ने क्या बोला?

पुलिस पूछताछ में मनोज ने कहा कि पूनम ने किसी को नहीं मारा, मैं दोषी हूं. वह तो मेरी भाभी हैं. भाभी पर भूत-प्रेत का साया है, इसलिए हम वहां चले गए थे.’ हालांकि, पूनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि उसके देवर मनोज के साथ अवैध संबंध थे. जिसका पता उसके पति को चल गया था. फिर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और जब शव मिला तो दोनों फरार हो गए.

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Tags: crime newsdevar bhabhi affair
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