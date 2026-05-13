Home > क्राइम > Devar-Bhabhi: रातभर देवर-भाभी ने किया ये काम, फिर एक ही साड़ी से लगाई फांसी; पेड़ से लटकी लाशें देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें

Devar-Bhabhi: रातभर देवर-भाभी ने किया ये काम, फिर एक ही साड़ी से लगाई फांसी; पेड़ से लटकी लाशें देख फटी रह गईं गांव वालों की आंखें

Devar-Bhabhi Love Affair: मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल, यहां स्थित बख्तपुर गांव में शनिवार सुबह एक युवक और उसकी भाभी के शव उनके घर से लगभग 400 मीटर दूर एक जामुन के पेड़ से लटके मिले.

By: Heena Khan | Published: May 13, 2026 12:51:25 PM IST

devar bhabhi love affair
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Devar-Bhabhi Love Affair: मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल, यहां स्थित बख्तपुर गांव में शनिवार सुबह एक युवक और उसकी भाभी के शव उनके घर से लगभग 400 मीटर दूर एक जामुन के पेड़ से लटके मिले. जी हाँ! इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था. वहीं बता दें कि शुक्रवार शाम को, ये दोनों अपने रिश्तेदारों और गांव वालों के साथ माता शीतला देवी मंदिर से ‘नेजा’ (झंडा चढ़ाने की रस्म) की पूजा में शामिल होकर लौटे थे. जहां परिवार वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं, वहीं इसके पीछे के मकसद पर सभी ने चुप्पी साध रखी है. मौत की सही वजह जानने के लिए पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

माता शीतला देवी मंदिर गया था पूरा परिवार 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांव के रहने वाले 18 साल के अखिलेश कश्यप के चाचा भीमसेन शुक्रवार को माता शीतला देवी मंदिर में ‘नेजा’ चढ़ाने गए थे. अखिलेश, सरोजिनी और बाकी रिश्तेदारों के साथ उनके साथ गया था. पूजा-पाठ के बाद, पूरा समूह शाम को गांव लौट आया. शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला और एक युवक के शव जामुन के पेड़ से लटके हुए हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया. 

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रात भर डीजे पर नाचे देवर-भाभी 

हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि गाँव वालों ने इस बात की जानकारी दी है कि शुक्रवार को, जब सभी लोग नेजा रस्म से लौट आए, तो भीमसेन के घर के बाहर एक DJ सिस्टम लगाया गया था, जहाँ साले और भाभी ने घंटों तक डांस किया. रात करीब 11:00 बजे संगीत बंद हो गया, जिसके बाद सभी लोग सोने चले गए. लेकिन, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि उन दोनों ने अपना घर ठीक किस समय छोड़ा. बता दें कि मृतक सरोजिनी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो घर से दूर रहता था और इंटरलॉकिंग ईंट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था.  बताया जा रहा है कि  दोनों ने एक ही साड़ी से फंदा लगाकर  शादी कर ली. 

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Tags: crime newsdevar bhabhiDevar Bhabhi dancelove affair
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