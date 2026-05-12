Devar-Bhabhi: भाभी ने प्यार से बुलाया खेतों में, खींचे चले आए शादीशुदा देवर; नीचे बैठ काटा प्राइवेट पार्ट, जानें क्यों?

Devar-Bhabhi Love Affair: उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है.दरअसल, सामउत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में एक महिला ने गुस्से में आकर हैरान कर देने वाला कांड कर दिया, दरअसल, जब उसे पता चला कि उसका प्रेमी , जो उसका रिश्ते में देवर लगता था वो शादी करने जा रहा है. तो महिला ने गुस्से में आकर उस युवक को मिलने के बहाने एक खेत में बुलाया और फिर एक ब्लेड से उसके गुप्तांग काट दिए. जी हाँ! इस घटना के बाद से पूरे गाँव में दशहत फैल गई है.

भाभी ने लिया धोखे का बदला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना पाली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गुजदेई गाँव की बताई जा रही है. दरअसल, यहां 20 वर्षीय सुधीर पिछले चार सालों से एक महिला के साथ प्रेम संबंध में था, जो रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी. हैरान कर देने वाली बात ये है कि महिला चार बच्चों की माँ है. बताया जा रहा है कि 6 मई को सुधीर की शादी किसी दूसरी महिला से हो गई थी. सुधीर की शादी की खबर सुनते ही, उसकी शादीशुदा प्रेमिका बदले की आग में जलने लगी. उसे लगा कि सुधीर ने उसे धोखा दिया है.

पहले बुलाया खेत में फिर…

दरअसल, हुआ कुछ यूँ कि शनिवार को, महिला ने सुधीर को बातचीत करने के बहाने कुरसेली गाँव के पास खेतों में बुलाया. सुधीर खुशी-खुशी में घूमते हुए खेतों में पहुंच गया. वहीं फिर जब सुधीर वहाँ पहुँचा, तो शादी को लेकर दोनों के बीच ज़ोरदार बहस छिड़ गई. विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने अचानक पास में रखा एक ब्लेड निकाला और सुधीर के गुप्तांगों पर हमला कर दिया. हमले के बाद, सुधीर ज़ोर-ज़ोर से चीखता हुआ, खून से लथपथ ज़मीन पर तड़पता रहा.

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भाभी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा

भाभी के जानलेवा हमले के बाद सुधीर अपनी जान बचाने के लिए सड़क की तरफ भाग निकला और आरोपी महिला भी उसके पीछे-पीछे भागी. सड़क पर दोनों के बीच काफी देर तक कहा-सुनी चलती रही, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई. जब महिला को लगा कि वो चारों तरफ से घिर गई है, तो उसने तुरंत अपनी कहानी बदल दी. उसने भीड़ के सामने आरोप लगाया कि वो बैंक जा रही थी, तभी सुधीर ने उसे रोक लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसने सुधीर पर हमला सिर्फ़ अपनी आत्मरक्षा में किया था.

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सुधीर पूरी तरह से खून से लथपथ था. जिसके बाद घायल देवर को तुरंत एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने इस घटना की जाँच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया, यह मामला किसी प्रेम-प्रसंग और आपसी रंजिश से जुड़ा प्रतीत होता है. लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.