Bahu Sasur Love Affair: 2 पतियों के बाद जेठ-ससुर संग मनाई रंगरलियां! घर के हर मर्द संग रात गुजारी और कर डाली सास की हत्या

Devar Bhabhi: आपने बहुत ऐसे मामले सुने होंगे जिनमे भाभियां देवरों के प्यार में पड़ गई हैं या जीजा साली के प्यार में. लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं. पूजा जाटव! आपने शायद ही ये नाम सुना हो लेकिन आज इस महिला के बारे में जानने के बाद आप इस नाम को कभी नहीं भूल पाएंगे. ये कोई मासूम सी या साधारण जिंदगी बिताने वाली नहीं थी बल्कि इस शातिर महिला के दो पति थे इतना ही नहीं, इस महिला का उसके जेठ के साथ भी अफेयर चल रहा था. लेकिन हद तो तब पार हुई जब पता चला कि ये महिला अपने ससुर के साथ भी रंगरलियां मना रही थी. बात सिर्फ अफेयर पर खत्म नहीं होती बल्कि पिछले कुछ सालों में, पूजा कई सनसनीखेज अपराधों में शामिल रही है, और इन सभी अपराधों का खुलासा तभी हुआ जब 24 जून को उसकी सास की हत्या कर दी गई.

जब सास की कर डाली हत्या

बता दें कि झांसी के तेहरौली इलाके में मध्य प्रदेश की सीमा के पास स्थित है 60 वर्षीय सुशीला देवी की हत्या कर दी गई. हत्या के लिए पहले उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और फिर गला घोंट दिया गया. चूंकि घर से गहने भी गायब थे, इसलिए पुलिस ने शुरू में इसे लूटपाट का मामला मानकर जांच शुरू की. इस दौरान पुलिस को लगा कि जब पीड़ित महिला ने विरोध किया होगा, तो लूटपाट की घटना हत्या में बदल गई होगी. लेकिन, कहानी ने जल्द ही पूरी तरह से एक नया मोड़ ले लिया. शक के आधार पर, पुलिस ने सुशीला देवी की बहू, पूजा जाटव से पूछताछ की, और उसके बाद उसने जो कहा वो सच में चौंकाने वाला है.

पहले पति की लेना चाही जान

बता दें कि पूजा जाटव की शादी करीब 11 साल पहले मध्य प्रदेश में हुई थी. ये शादी लव मैरिज थी. कुछ सालों तक पति-पत्नी के बीच सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, लेकिन पूजा का पति उतना नहीं कमा पाता था जितना वो चाहती थी. इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा और आरोप है कि पूजा ने तो अपने पति की हत्या करवाने के लिए एक सुपारी किलर तक को हायर कर लिया था. इसके बाद उसके पति को गोली मारी गई थी, लेकिन वो इस हमले में बाल-बाल बच गया. इसके बाद उसने पूजा के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया. पूजा ने कुछ समय जेल में बिताया और जमानत मिलने के बाद, उसे लगातार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे.

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अदालत से शुरू हुआ नया चक्कर

अदालत के चक्कर काटने के साथ-साथ उसकी मुलाकात झांसी के रहने वाले कल्याण से हुई. इस दौरान कल्याण के खिलाफ भी कई कानूनी केस दर्ज थे. दोनों के बीच दोस्ती हुई और एक दिन ये प्यार में बदल गई. उनकी अलग-अलग जातियों और इस बात के कारण कि पूजा का तलाक़ अभी भी पेंडिंग था, उन्होंने औपचारिक रूप से शादी नहीं की, लेकिन दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहना लगे. वे छह साल तक साथ रहे, जब तक कि कल्याण की एक सड़क दुर्घटना में मौत नहीं हो गई. पूजा एक बार फिर अकेली रह गई, और उसे अपने भविष्य को लेकर चिंताएँ सताने लगीं.

जब जेठ से की शादी

पूजा की हवस यहीं खत्म नहीं हुई, असली खेल यो यहां से शुरू हुआ. इसके बाद पूजा ने कल्याण के परिवार से संपर्क किया और उनके साथ अपने रिश्ते का हवाला देते हुए, आर्थिक मदद माँगी. कल्याण के बड़े भाई, संतोष, और उनके पिता, अजय सिंह, इस शर्त पर पूजा का खर्च उठाने को राज़ी हो गए कि वो उनके घर में ही रहेगी. पूजा उनके साथ रहने को राज़ी हो गई. जिसके बाद, पूजा झाँसी में कल्याण के घर में रहने चली गई. लेकिन, कुछ समय बाद, वो कल्याण के बड़े भाई यानि अपने जेठ संतोष के साथ एक रिश्ते में बंध गई. धीरे-धीरे, दोनों इतने करीब आ गए कि संतोष जो पहले से ही एक बच्चे का पिता था उसने पूजा से भी शादी कर ली. इस स्थिति की वजह से उसकी पहली पत्नी नाराज़ हो गई.

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ससुर संग मनाई रंगरलियां फिर…

वहीं फिर बेशर्मी की सारी हदें तब पर हुईं जब पुलिस सूत्रों का हवाला देते हुए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आरोप लगाया गया है कि, अपने जेठ के साथ रिश्ते के बाद, पूजा ने बाद में अपने ससुर के साथ भी रिश्ता बना लिया. पूजा और संतोष की बाद में एक बेटी हुई. घर के हर एक मर्द को फंसाने के बाद पूजा अब 8 बीघा ज़मीन बेचना चाहती थी, जो कि प्रॉपर्टी में कल्याण का हिस्सा थी. संतोष और अजय दोनों इस प्रस्ताव पर राज़ी हो गए. लेकिन, पूजा की सास, सुशीला, इसके लिए तैयार नहीं थी; उसने ज़मीन बेचने का ज़ोरदार विरोध किया. नतीजतन, पूजा ने अपनी सास को रास्ते से हटाने का फ़ैसला किया.