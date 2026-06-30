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Deoghar Crime: पहले नबालिग बेटे का गला रेता, फिर महिला के साथ…’, चार साल पहले हुई थी पति की हत्या; पूरा मामला जान फट जाएगा कलेजा

Devghar Crime: पुलिस ने मां और बेटे के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साइंटिफिक सबूत इकट्ठा किए.

By: Divyanshi Singh | Published: June 30, 2026 9:44:42 PM IST

देवघर में डबल मर्डर से सनसनी
देवघर में डबल मर्डर से सनसनी


Deoghar Crime: झारखंड के देवघर जिले के सोनारायठाढ़ी थाना इलाके के नवाडीह गांव में मंगलवार सुबह एक भयानक घटना हुई. अज्ञात हमलावरों ने एक घर में घुसकर एक महिला और उसके नाबालिग बेटे का धारदार हथियार से गला रेत दिया. इस डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई और गांव वालों में दहशत फैल गई.

मृतकों की पहचान नवाडीह गांव के रहने वाले 38 साल की रुबिदा खातून और उनके 14 साल के बेटे छोटू के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलने पर लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए देवघर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) प्रवीण पुष्कर भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया.

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मां और बेटे की हत्या

पुलिस ने मां और बेटे के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साइंटिफिक सबूत इकट्ठा किए. पुलिस आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज भी देख रही है ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जा सके.

इस हत्या ने लोगों को इसलिए चौंका दिया है, क्योंकि करीब चार साल पहले 2022 में रुबीदा खातून के पति रियाज अहमद की भी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. अब एक ही परिवार में पत्नी और बेटे की बेरहमी से हत्या ने गांव वालों में चर्चा का विषय बना दिया है.

जांच में जुटी पुलिस 

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मौजूदा डबल मर्डर का कनेक्शन 2022 में हुए रियाज अहमद मर्डर से है या इसके पीछे कोई और वजह है. हत्या के पीछे का मकसद फिलहाल साफ नहीं है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.

SP प्रवीण पुष्कर ने अधिकारियों को मामले को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए हैं. पुलिस का कहना है कि वे फोरेंसिक सबूतों, टेक्निकल जांच और CCTV फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. प्रशासन ने दावा किया है कि मामले में शामिल आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Tags: crimeDeoghar
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