हजारों लावारिस शवों का…पूजा शर्मा पर पुलिस का शिकंजा, एक इल्जाम ने बदल दी पूरी जिंदगी

Pooja Sharma: दिल्ली में रहने वाली पूजा शर्मा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए जानी जाती थी. लेकिन अब वह सन्नी मेहरा की हत्या मामले में गिरफ्तार कर लिया है.

By: Preeti Rajput | Published: November 16, 2025 2:13:32 PM IST

Sunny Mehra Murder Case: एक लड़की जिसे लोग किसी फरिश्ते से कम नहीं समझते थे. लेकिन उसकी हकीकत तो कुछ और ही थी. पूजा शर्मा पर कई संगीन आरोप हैं. वह लावारिस लाशों को कंधा दिया करती थी. वह आज भी अंजान व्यक्ति की आखिरी यात्रा में शिरकत करती है. अच्छे काम से अपनी पहचान बनाने वाली पूजा को लोग आज एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं. 

आखिर कौन है पूजा शर्मा? 

पूजा शर्मा दिल्ली में एक समाजसेवी महिला के तौर पर काम करती हैं. साल 2022 में उनकी मां और बड़े भाई की हत्या हो गई. जिसके बाद उन्होनें अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई. भाई के अंतिम संस्कार का सारा काम भी उन्होंने खुद ही किया. इसी अनुभव ने उन्हें सोचने के लिए मजबूर किया कि जिन लोगों के पास उनका अपना कोई नहीं होता, उनका अंतिम संस्कार वह पूरे सम्मान के साथ करेंगी. पूजा अब तक 6 हजार से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं. वह हर धर्म के लोगों का अंतिम संस्कार करती हैं. 

पूजा ने छोड़ दी थी नौकरी 

पूजा ने अपनी नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय इस काम में लगा दिया. पूजा ने Bright the Soul Foundation नाम का एनजीओ की भी स्थापना की. पूजा लावारिस शवों की जानकारी लेकर उनके लिए  अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम करती हैं. लेकिन 8 नवंबर को सन्नी मेहरा की हत्या ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी. 

पूजा शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार 

पुलिस जांच के मुताबिक, पूजा और उसके भाई रवि शर्मा को काफी समय से शक था कि सन्नी ने ही उसके बड़े भाई की हत्या की है. जिसके बाद रवि सन्नी को पार्क में लेकर गया और लाठी से खूब पिटाई की. पूजा भाई रवि को उकसा रही थी. कुछ देर बाद रवि ने बंदूक से गोली मारकर सन्नी की हत्या कर दी. सीसीटीवी फुटेज ने सारे राज खोल कर रख दिए हैं. फुटेज में एक अन्य आरोपी भई नजर आ रहा है. मुख्य आरोपी रवि शर्मा अभी भी फरार है. हत्या के बाद इलाके में खौंफ का माहौल है.  

