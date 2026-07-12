रफ्तार का खौफनाक अंजाम! दिल्ली में तेज दौड़ती SUV ने मारी टक्कर, घटना के बाद पुलिस ने लिया सख्त एक्शन

Delhi Rajouri Garden accident: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि राजौरी गार्डन में काम खत्म करने के बाद एक दोस्त के साथ सड़क किनारे पैदल घर लौट रहे 45 साल के एक व्यक्ति की तेज रफ्तार SUV की टक्कर से मौत हो गई. पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ़्तार कर लिया है और गाड़ी जब्त कर ली है.

पुलिस ने बताया कि यह हादसा शनिवार को पश्चिमी दिल्ली में हुआ था और घटना स्थल से भागने वाले ड्राइवर को रविवार को गिरफ़्तार कर लिया गया. मृतक की पहचान ख्याला निवासी उदय कुमार (उर्फ उदय महतो) के तौर पर हुई है जो राजौरी गार्डन की एक प्राइवेट दुकान में काम करते थे.

पुलिस के मुताबिक रघुबीर नगर के रहने वाले सुभाष कुमार के साथ काम से घर लौटते समय उदय को तेज रफ़्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी ड्राइवर मौके से भाग गया. जांच के दौरान एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया, ‘एक तेज रफ्तार SUV ने उदय को टक्कर मारी, जबकि उसका दोस्त बाल-बाल बच गया’.

सुभाष घायल उदय को गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि अस्पताल से सूचना मिलने पर एक टीम वहां पहुंची और मामले की जांच शुरू की. एक चश्मदीद ने पुलिस को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर बताया, जिससे जांच करने वालों को संदिग्ध की पहचान करने में मदद मिली.

पुलिस ने बताया कि क्राइम टीम ने दुर्घटना वाली जगह का मुआयना किया, हालांकि SUV तब तक वहां से भाग चुकी थी.

FIR दर्ज की गई और आरोपी ड्राइवर जिसकी पहचान नारायणा विहार के रहने वाले 25 साल के देवांश कुमार के तौर पर हुई उसको गिरफ्तार कर लिया गया. दुर्घटना में शामिल गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम किया गया और शव पीड़ित के परिवार को सौंप दिया गया.

शनिवार को परिवार के सदस्यों जिनमें मृतक की पत्नी और दो बच्चे शामिल थे उन्होंने ड्राइवर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है.