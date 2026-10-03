7 साल से बदल रहा था ठिकाना और पहचान, हथौड़े-रेजर से करता था वार; पुलिस ने लगाया ऐसा तिकड़म, प्लाईवुड फैक्ट्री में दबोचा ‘साइको किलर’

Delhi Psycho Killer Mukesh Alias Sonu: नाम- मुकेश उर्फ सोनू. पता- नांगलोई, दिल्ली. पहचान- ऐसा आरोपी जिसकी अपराध की दुनिया में एंट्री मजदूरी करते हुए हुई और धीरे-धीरे उसका नाम हत्या और जानलेवा हमलों से जुड़ता चला गया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 2011 में पहली गंभीर वारदात के बाद से उसका आपराधिक सफर लगातार खूनी होता गया. जमानत पर बाहर आने के बाद उसने फिर हत्या की और 2018 में पहाड़गंज में हथौड़े, रेजर और चाकू से मासूमों पर हमले किए और फरार हो गया. इसके बाद पूरे सात साल तक वह पुलिस की पकड़ से बाहर रहा और अपनी पहचान बदलकर ठिकाने बदलता रहा. आखिरकार क्राइम ब्रांच को उसकी भनक गोरखपुर में मिली और एक प्लाईवुड फैक्ट्री से उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

लेकिन मुकेश की यह सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है. उसकी अपराध-कुंडली में 2011 से शुरू हुई कई खूनी वारदातें दर्ज हैं. मामूली विवाद से लेकर पैसों के झगड़े तक में हिंसा पर उतर आने वाला यह आरोपी आखिर कैसे अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ, किन वारदातों में उसका नाम सामने आया और सात साल तक पुलिस को चकमा देकर कहां-कहां छिपता रहा—जानिए ‘जुल्मी’ की पूरी क्रिमिनल प्रोफाइल…

2011 से खेल रहा था मौत का गंदा खेल

नांगलोई के रहने वाले मुकेश उर्फ सोनू ने पढ़ाई में मन न लगने के कारण बहुत कम उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास मजदूरी करने लगा था. यहीं से उसकी आपराधिक दुनिया में एंट्री हुई. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसका क्रिमिनल इतिहास बेहद खौफनाक रहा है. उसने सबसे पहले 20 मई 2011 को एक व्यक्ति पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी गर्दन, छाती और पेट को बुरी तरह छलनी कर दिया था. उस मामले में गिरफ्तारी के बाद जब वह 2017 में जमानत पर बाहर आया, तो उसने पहाड़गंज के रहने वाले मुख्तार अली के सिर पर भारी चीज से हमला कर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी थी.

हथौड़े, रेजर और चाकू से करता था बेरहम वार

इस सनसनीखेज अपराधी की क्रूरता का दायरा यहीं नहीं रुका. जमानत पर छूटने के बाद 8 मार्च 2018 की रात उसने अपने साथियों इरफान, राजन, सोनू और मनोहर के साथ मिलकर पहाड़गंज में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकास द्वार के पास राजू, रंजीत और रिंकू पर अचानक हमला बोल दिया. इस बार उसने और उसके साथियों ने शिकार बनाने के लिए हथौड़े, तेजधार रेजर और चाकुओं का इस्तेमाल किया. इस भयानक हमले में राजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिंकू गंभीर रूप से घायल होकर लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहा. इस वारदात को अंजाम देने के बाद से ही वह फरार चल रहा था और अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था.

कमजोर और छोटे तबके के लोगों को बनाता था निशाना

क्राइम ब्रांच की पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यह साइको किलर विशेष रूप से छोटे और गरीब तबके के मजदूरों, कामगारों व कर्मचारियों को अपना निशाना बनाता था. वह उनकी लाचारी और कमजोरी का फायदा उठाकर मामूली बातों पर बेरहमी से उनकी जान ले लेता था. रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में उसकी इस निर्ममता के चलते लोगों के दिलों में उसका खौफ बैठ गया था.

प्लाईवुड फैक्ट्री में धर दबोचा खूंखार कातिल

लगातार 7 साल से पुलिस को चकमा दे रहे इस शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए एसीपी राजपाल डबास और इंस्पेक्टर गौतम मलिक के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम गठित की गई थी. टीम ने मैनुअल और टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेकर उसकी गतिविधियों पर बारीक नजर रखी. इसी दौरान हेड कांस्टेबल पवन को पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी अपनी पहचान बदलकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छिपा हुआ है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गोरखपुर की एक प्लाईवुड फैक्ट्री में छापा मारा और इस खूंखार साइको किलर को धर दबोचा.

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