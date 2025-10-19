Home > क्राइम > बेवफा निकली ‘डोरेमोन’ की मम्मी, पति-पत्नी के बीच गैर मर्द की एंट्री ने 3 जिंदगी कर दी बर्बाद

बेवफा निकली 'डोरेमोन' की मम्मी, पति-पत्नी के बीच गैर मर्द की एंट्री ने 3 जिंदगी कर दी बर्बाद

Delhi Nabi Karim Double Murder Case: दिल्ली के नबी करीम इलाके में शादीशुदा शालिनी और आकाश की जिंदगी में आशु की एंट्री के साथ ही शुरू हुआ लव ट्रायंगल. जिसका अंत बेहद खौफनाक रहा.

By: Sohail Rahman | Published: October 19, 2025 9:35:32 PM IST

Delhi Double Murder Case: दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, शालिनी और आकाश पति-पत्नी थे. लेकिन इनकी जिंदगी में आशु के आते ही जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. अब इस दुनिया में न आशू है और न शालिनी. आकाश अपने दो छोटी-छोटी बेटियों के साथ कभी न भूलने वाले जख्म के साथ जीवन व्यतीत करेगा. चलिए पूरा मामला विस्तार से समेत हैं. मध्य जिला पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन ने इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शालिनी अपने परिवार के साथ प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के पास रहती थी. उसके परिवार में उसका पति आकाश और उनकी दो बेटियां बेटियाँ डोरेमोन (5) और नैनसी (3) हैं.

7 साल पहले हुआ था प्रेम विवाह

जानकारी के अनुसार, करीब सात साल पहले शालिनी और आकाश ने प्रेम विवाह किया था. आकाश अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए ई-रिक्शा चलाता है. इस प्रेम त्रिकोण के कारण गर्भवती महिला शालिनी, शालिनी के पेट में पल रहा बच्चा और उसके प्रेमी की मौत हो गई और उसके पति आकाश की हालत गंभीर है. शादी के बाद आकाश का परिवार उससे नाराज़ था. जिसकी वजह से शालिनी और आकाश अमरपुरी नबी करीम में आशु के घर में किराए पर रहने लगे. आशु के घर में किराए पर रहने के दौरान आशु और शालिनी की आपस में दोस्ती हो गई. इसके बाद शालिनी अपने पति को छोड़कर पंजाब में आशु के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी.

आशु के साथ शालिनी आठ महीने रही

दोनों करीब आठ महीने साथ रहे, इसी दौरान शालिनी गर्भवती हो गई. शालिनी के भाई रोहित ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आशु ने एक दिन शालिनी के दोनों बच्चों की पिटाई कर दी थी. जिसकी वजह से शालिनी बेहद नाराज हुई. जिसके बाद शालिनी लगभग दो महीने पहले आशु को छोड़कर अपने पति आकाश के साथ प्रताप नगर स्थित उसके घर पर रहने लगी. धनतेरस पर शालिनी अपनी मां शीला से मिलने अमरपुरी नबी करीम स्थित अपने माता-पिता के घर आई थी. आकाश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ई-रिक्शा में प्रताप नगर से नबी करीम आया था. आशु ने अचानक आकाश और शालिनी को देखा और उनपर हमला कर दिया.

आशु और शालिनी की हुई मौत

आशु ने पहले आकाश को चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा. इसी बीच, आरोपी ने अचानक शालिनी के सीने, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर आधा दर्जन बार चाकू से वार किया. जब आकाश अपनी पत्नी को बचाने आया तो आशु ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. आकाश ने आशु का चाकू छीन लिया और उस पर हमला कर दिया.

हमले में आशु और शालिनी की मौत हो गई, जबकि आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया. यह सब शालिनी के बच्चों के सामने हुआ. शालिनी के भाई रोहित ने बताया कि उनके परिवार में छह शादीशुदा बहनें, दो भाई रोहित और राजू और माँ शीला हैं. शालिनी की मौत से पूरा परिवार शोक में डूब गया है.

आशु के परिवार वालों ने लगाया ये आरोप

हालांकि, इस पूरी घटना के उलट आशु के परिवार का आरोप है कि आकाश ने पहले उनके बेटे पर हमला किया. उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया. हालांकि, पुलिस आशु के परिवार वाले के आरोपों को सिरे से नकार रही है. इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि आशु ने पहले हमला किया. आशु अपने परिवार के साथ नबी करीम के अमरपुरी में रहता था. उसके परिवार में उसकी मां रेखा, पिता अजय कुमार और छोटा भाई कालू हैं.

आशु नबी करीम थाने का घोषित अपराधी है. पुलिस उपायुक्त निधिन वाल्सन ने बताया कि आशु नबी करीम थाने का घोषित अपराधी है. आकाश पर तीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं. पुलिस ने शालिनी की मां शीला के बयान के आधार पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है. पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और घटना के वक्त लोगों से पूछताछ कर रही है. 

