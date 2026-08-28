Home > क्राइम > घर से बाहर गई थी मां, वो घर में घुसा और बेरहमी से छीन लीं जवान मॉडल की सांसें… जब खुले प्रेम संबंधों के काले राज़, तो पकड़ा गया कातिल!

घर से बाहर गई थी मां, वो घर में घुसा और बेरहमी से छीन लीं जवान मॉडल की सांसें… जब खुले प्रेम संबंधों के काले राज़, तो पकड़ा गया कातिल!

दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की मॉडल मुस्कान शर्मा की उसके ही बॉयफ्रेंड ने घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस खौफनाक वारदात ने टॉक्सिक रिश्तों के काले सच और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

By: Kajal Jain | Last Updated: August 28, 2026 2:47:44 PM IST

घर से बाहर गई थी मां, वो घर में घुसा और बेरहमी से छीन लीं जवान मॉडल की सांसें... जब खुले प्रेम संबंधों के काले राज़, तो पकड़ा गया कातिल!
घर से बाहर गई थी मां, वो घर में घुसा और बेरहमी से छीन लीं जवान मॉडल की सांसें... जब खुले प्रेम संबंधों के काले राज़, तो पकड़ा गया कातिल!


दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की एक उभरती हुई मॉडल और फैशन कंटेंट क्रिएटर मुस्कान शर्मा की हत्या मामले में स्थानीय पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं. इस घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें मुस्कान के कथित बॉयफ्रेंड और जिम ट्रेनर इमरान को चाकू के साथ भागते देखा गया. आरोप है कि इमरान काफी समय से मुस्कान को परेशान कर रहा था, 3 महीने पहले जिम छोड़ चुका था और उसी ने चाकू से गोदकर बेरहमी से मुस्कान की घर के अंदर घुसकर हत्या कर दी. इस खौफनाक वारदात के पीछे की जो वजह सामने आई है, वह किसी जहरीले और टॉक्सिक रिश्ते की खौफनाक दास्तान है. पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी इमरान लगातार मुस्कान को परेशान करता था, उस पर शक करता था और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. मुस्कान अपनी मेहनत के दम पर मॉडलिंग की दुनिया में मुकाम बना रही थी और अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन उसके इस सपने को उसके ही प्रेमी ने हमेशा के लिए छीन लिया. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस इस मामले की हर एंगल से गहराई से छानबीन कर रही है.

घर में अकेला पाकर मॉडल की निर्मम हत्या

पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके के ओल्ड महावीर नगर में बुधवार शाम करीब 6 बजे 21 साल की मॉडल मुस्कान शर्मा की उनके घर में हत्या कर दी गई. जिस वक्त यह खौफनाक वारदात हुई, मुस्कान घर पर बिल्कुल अकेली थीं क्योंकि उनकी मां कुछ देर पहले ही ग्रोसरी खरीदने बाहर गई थीं. जब मां लौटकर आईं तो उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ फर्श पर पड़ा पाया, जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी इमरान उनके घर पर आया था और दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई. इसके बाद आरोपी ने पहले मुस्कान का गला घोंटा और फिर उनके सीने व पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ तीन वार किए. हैरानी की बात यह है कि आरोपी अपने साथ पहले से ही चाकू लेकर आया था, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह हत्या पूरी तरह से प्री-प्लेंड थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने बाद में एक एनकाउंटर के बाद दबोच लिया.

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टॉक्सिक रिश्ता, ड्रग्स की लत और शक की बीमारी

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मुस्कान और इमरान पिछले डेढ़ साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों की मुलाकात एक लोकल जिम में हुई थी जहां इमरान काम करता था और मुस्कान भी जिम जाती थी. हालांकि, कुछ समय बाद इमरान की ड्रग्स की लत और उसके क्रिमिकल बैकग्राउंड की सच्चाई सामने आने लगी. 2 महीने पहले उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उसे जिम से निकाल दिया गया और मुस्कान ने भी वहां जाना छोड़ दिया. वह इलाज के लिए ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर भी गया था, लेकिन उसकी हरकतों में सुधार नहीं आया. मुस्कान के फोन से मिले चैट से साफ हुआ कि उनका रिश्ता बेहद टॉक्सिक हो चुका था. आरोपी उस पर बेवजह शक करता था, चीटिंग के आरोप लगाता था और उसे लगातार टॉर्चर व प्रताड़ित करता था. मुस्कान के परिवार ने पिछले महीने ही पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन तब आपसी समझौते और आरोपी के डी-एडिक्शन सेंटर जाने के चलते कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जो अंततः एक बड़ी अनहोनी में बदल गई.

बड़े सपनों को संजोने वाली मुस्कान की दर्दनाक विदाई

मृतक मुस्कान शर्मा के परिवार और दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनके चाचा ने बताया कि पिछले दो महीनों से मुस्कान उस टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी और इमरान से दूर होना चाहती थी, लेकिन आरोपी उसे लगातार इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था और परेशान कर रहा था. मुस्कान घर की सबसे छोटी और दुलारी बेटी थी. वह अपनी मां के स्ट्रगल को अच्छी तरह जानती थी और परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी. मॉडलिंग के साथ-साथ वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से ग्रेजुएशन भी कर रही थी ताकि उसकी पढ़ाई न छूटे. उसके दोस्तों ने बताया कि वह बेहद मेहनती और महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिसका सपना आगे चलकर यूरोप शिफ्ट होने का था. अपनी मेहनत के दम पर वह कम उम्र में ही अच्छी कमाई करने लगी थी, लेकिन उसकी इन तमाम उम्मीदों और सपनों का अंत उसके बॉयफ्रेंड की दरिंदगी ने हमेशा के लिए मिटा दिया.

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Tags: New Delhi
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