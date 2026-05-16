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Delhi Rape Case: स्कूल के बेसमेंट में मासूम के साथ हैवानियत! एडमिशन के अगले दिन मैडम ने बच्ची के साथ किया गंदा काम; खौल उठेगा खून

Delhi Rape Case: जनकपुरी के प्राइवेट स्कूल में 3 साल की नर्सरी छात्रा से यौन शोषण. आरोपी टीचर गिरफ्तार, द्वारका कोर्ट ने तिहाड़ भेजा. पुलिस एक दिन की रिमांड पर पूछताछ कर रही.

By: Preeti Rajput | Published: May 16, 2026 10:45:20 AM IST

स्कूल के बेसमेंट में मासूम के साथ हैवानियत
स्कूल के बेसमेंट में मासूम के साथ हैवानियत


Delhi Rape Case: देश की राजधानी दिल्ली चकाचौंध और शोर-शराबे से डूबी हुई है. दूर से देखने में ये बेहद खूबसूरत और अच्छी लगती है, लेकिन इसी दिल्ली का एक दूसरा और खौंफनाक चेहरा भी है. यहां रात में तो क्या दिन में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है. केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि यहां तो 3 साल की मासूम बच्ची भी सुरक्षित नहीं रह जाती है. कहने को तो देश प्रगति कर रहा है, लेकिन जितना पास आकर देखों ये उतना ही पिछड़ता जा रहा है. ये सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए शर्म और चेतावनी का विषय बन चुका है. जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में उनके साथ दरिंदगी की खबरें इंसानियत को झकझोर देती हैं. सवाल सिर्फ कानून और सुरक्षा का नहीं, बल्कि उस सोच का भी है जो लगातार समाज को अंदर से खोखला कर रही है. आखिर कब तक मासूमियत यूं ही दरिंदगी का शिकार होती रहेगी?

3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी 

जनकपुरी के प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली केवल 3 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ है. यह सोचकर ही कितना डरावना लग रहा है, तो सोचों उस मासूम के माता-पिता पर क्या गुजर रही होगी? जिन्होंने अपनी बच्ची के लिए ना जाने कितने खूबसूरत सपने देखें होंगे. दरअसल, यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार टीचर को द्वारका कोर्ट ने फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है. पुलिस ने एक दिन पहले ही इस टीचर को गिरफ्तार किया और द्वारका कोर्ट में पेश कर दो दिन की रिमांड मांगी. हालांकि, कोर्ट ने केवल एक ही दिन की रिमांड दी है. बच्ची के साथ हुई वारदात के बारे में पुलिस टीचर से पूछताछ कर रही है. 

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 30 अप्रैल को स्कूल के बेसमेंट में बच्ची के साथ यौन शोषण किया गया. इस मामले में महिला टीचर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. बच्ची ने घर लौटने के बाद मां को बताया कि मैम उसे बेसमेंट में लेकर गई थी. जहां उसके साथ गलत काम किया गया. बच्ची की मां शुरू से ही आरोप लगा रही थी, कि इस मामले में केयरटेकर के साथ एक महिला टीचर भी शामिल है. क्योंकि बच्ची ने उस महिला टीचर को पहचान लिया था. 

आरोपी को मिल गई थी बेल 

शुरूआत में सिर्फ केयरटेकर को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन बाद में उसे द्वारका कोर्ट ने बेल दे दी. बेल मिलने के बाद लोगों ने दिल्ली पुलिस की खूब किरकिरी की. उसके बाद पुलिस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर बेल कैंसल करने की मांग की.  पुलिस का कहना है कि केयरटेकर के बेल कैंसिल कराने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी. 

दो दिन पहले ही हुआ था बच्ची का एडमिशन

वेस्टर्न रेंज के जॉइंट पुलिस कमिश्नर जतिन नरवाल ने पीड़ित बच्ची से मुलाकात भी की थी. जिसके बाद जनकपुरी पुलिस को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का ऑर्डर दिया था. इसके बाद ही टीचर की गिरफ्तारी की गई. पीड़ित बच्ची का 28 अप्रैल को इस स्कूल में एडमिशन कराया गया था. बच्ची 29 अप्रैल को बिमार होने के कारण स्कूल नहीं जा पाई थी. लेकिन जब वह 30 अप्रैल को स्कूल गई तो उसके साथ ये दरिंदगी की गई. 

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पुलिस कर रही मामले की जांच 

इस मामले में आरोपी टीचर को कोर्ट ने एक दिन की रिमांड पर भेज दिया था. इस दौरान पुलिस ने बेल पर चल रहे आरोपी केयर टेकर से आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की. पुलिस ने दोनों से पूछताछ के दौरान इस केस को समझने की कोशिश की. शुक्रवार को जब कोर्ट ने महिला टीचर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का ऑर्डर किया. तो उसके वकील ने भी अपील की, जिसकी सुनवाई शनिवार यानी आज कोर्ट में होगी. 

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Tags: crime newsDelhi High Courtdelhi rape casejanakpuri Rape Case
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