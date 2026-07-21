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Seelampur Murder Case: रोज होती थी लड़ाई, आखिर में पति ने कर दिया ये काम; खून से लथपथ मिला पूरा कमरा

Seelampur Murder Case: गौतमपुरी इलाके में गुरुवार रात एक महिला की उसके घर में हत्या कर दी गई. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. सीलमपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

By: Preeti Rajput | Published: July 21, 2026 11:44:36 AM IST

रोज होती थी लड़ाई, आखिर में पति ने कर दिया ये काम; खून से लथपथ मिला पूरा कमरा
रोज होती थी लड़ाई, आखिर में पति ने कर दिया ये काम; खून से लथपथ मिला पूरा कमरा


Seelampur Murder Case: नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के गौतमपुरी से गुरुवार रात की दिल दहलाने वाली हत्या की वारदात को अंजाम दिया. एक महिला की उसकी घर में बेदर्दी से हत्या कर दी. सीलमपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. हत्या का मामला दर्ज कर केस की छानबीन शुरू कर दी गई है. शुरूआती जांच के मुताबिक, हत्या का शव महिला के पति पर गया है. क्योंकि पति हत्या के बाद से फरार चल रहे हैं. घर पर ताला लगा हुआ है. पुलिस आरोपी सलीम की तलाश कर रही है. 

कैंचीनुमा हथियार से की हत्या 

पुलिस के अनुसार, कल शाम को करीब 7:32 बजे सीलमपुर पुलिस को जानकारी दी गई कि गौतमपुरी के एक घर में 45 साल की महिला की खून से लथपथ लाश मिली है. पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल लेकर गई. अस्पताल ले जाने पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया. उनके गले से लेकर शरीर पर चोट के कई निशान थे. जानकारी के मुताबिक, कैंचीनुमा हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया था. महिला के परिवार में पति के अलावा दो बच्चे और अन्य परिवार वाले हैं. 

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पति पर हत्या की शक  

पुलिस के मुताबिक, महिला की बेटी ट्यूशन पढ़ाकर जब घर लौटी तो उसने देखा कि घर के गेट पर ताला लगा हुआ है. गेट के पास खून के निशान भी दिखाई दिए. यह देखकर उसने शोर मचाया. आसपास के लोगों ने ताला तोड़ा और अंदर पहुंचे तो महिला खून से लथपथ पड़ी मिली. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. बेटी ने बताया कि उसके माता-पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे. वह बचपन से यह सब देखती आ रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बात हत्या तक पहुंच जाएगी.

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हत्या की आशंका 

महिला के अन्य परिवार वालों के मुताबिक, सलीम उस पर शक करता था. साथ ही काम करने के लिए भी नहीं जाने देता था. उसके शक के कारण ही दोनों के बीच अक्सर विवाद और मारपीट होती थी. 

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Tags: crime in delhimurder in delhimurder in goutampuri
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