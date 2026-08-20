Home > क्राइम > ‘स्पेशल 26’ का रीमेक! रोहिणी में नकली CBI रेड का हाई-वोल्टेज ड्रामा? 90 मिनट बाद महिला ने ऐसे खोली पोल

‘स्पेशल 26’ का रीमेक! रोहिणी में नकली CBI रेड का हाई-वोल्टेज ड्रामा? 90 मिनट बाद महिला ने ऐसे खोली पोल

Rohini Fake CBI Raid: रोहिणी में दिल्ली के एक व्यापारी के घर पर 'स्पेशल 26' जैसी फ़र्ज़ी CBI रेड की कोशिश नाकाम रही. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक व्यापारी के घर पर CBI अधिकारी बताकर आए 8-10 लोगों के ग्रुप की रेड की कोशिश नाकाम हो गई.

By: Heena Khan | Published: August 20, 2026 12:44:19 PM IST

CBI cyber fraud
CBI cyber fraud


Rohini Fake CBI Raid: रोहिणी में दिल्ली के एक व्यापारी के घर पर ‘स्पेशल 26’ जैसी फ़र्ज़ी CBI रेड की कोशिश नाकाम रही. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक व्यापारी के घर पर CBI अधिकारी बताकर आए 8-10 लोगों के ग्रुप की रेड की कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि व्यापारी की पत्नी ने गेट खोलने से इनकार कर दिया. यह घटना अक्षय कुमार की 2013 की फ़िल्म ‘स्पेशल 26’ की कहानी जैसी है, जिसमें लोगों का एक ग्रुप सरकारी अधिकारी बनकर फ़र्ज़ी रेड करता है.

महिला ने नहीं खोला दरवाजा 

बताया जा रहा है कि यह ग्रुप घर पर पहुंचा और कहा कि वो CBI की तलाशी लेने आए हैं. हालांकि, उन्होंने कोई सही अधिकार-पत्र नहीं दिखाया और न ही अपनी पहचान साफ़ तौर पर बताई. ANI के मुताबिक, जब ग्रुप ने घर में घुसने की ज़िद की, तब भी महिला ने गेट खोलने से मना कर दिया. शिकायत के अनुसार, शामिल लोगों ने CBI के निशान वाले कपड़े पहने हुए थे और उनके पास CBI अधिकारी होने का दावा करने वाले पहचान-पत्र थे. बाद में शिकायतकर्ता के पिता को WhatsApp पर एक नोटिस भी भेजा गया, जिस पर कथित तौर पर CBI डायरेक्टर का नाम और हस्ताक्षर थे.

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डेढ़ घंटे तक खड़े रहे फर्जी अधिकारी 

बाद में वह मैसेज डिलीट कर दिया गया, लेकिन परिवार ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था. ये संदिग्ध फ़र्ज़ी अधिकारी लगभग डेढ़ घंटे तक घर के बाहर खड़े रहे. इस दौरान, कई पड़ोसी वहां जमा हो गए और उनसे सर्च वारंट व अन्य दस्तावेज़ों के बारे में सवाल-जवाब किए. जब ग्रुप से नोटिस की कॉपी मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि वह उनकी कार में रखी है. फिर वे दस्तावेज़ लाने के बहाने वहां से चले गए. तुरंत ही परिवार ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया. पुलिस की एक टीम घर पहुंची और घटना की जांच शुरू की.

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Tags: CBI RaidRohini news
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