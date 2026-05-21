‘तुम काली कलूटी हो’, देवर के ताने पति की मार, महिला की छत से गिरकर संदिग्ध मौत

Delhi Crime News: देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. वेस्ट दिल्ली के इंद्रपुरी पुलिस थाना क्षेत्र में एक महिला की अपने घर की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान वीना के रूप में हुई है. इस पूरे मामले पर मृतका के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उसके पति और उसके 2 देवरों ने उसे घर की छत से नीचे धकेल दिया. जिस वजह से उसकी मौत हो गई.

इस पूरे मामले पर वीना के परिवार वालों का कहना है कि उसकी शादी लगभग चार साल पहले हुई थी. तब से उसके ससुराल वाले लगातार किसी न किसी चीज़ की मांग करते रहते थे.

देवर पर लगा गंभीर आरोप

इसके अलावा, वीना के देवर अक्सर उसके रंग-रूप और शारीरिक बनावट को लेकर उस पर ताने कसते थे, ऐसी बातें जिनसे उसे बहुत ज्यादा दुख होता था. उसका एक देवर उससे कहता था कि तुम सांवली हो; मेरी पत्नी तो सुंदर होगी. उसके परिवार ने आगे आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति और देवर उसे अक्सर गालियां देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे.

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अपनी बड़ी बहन को सबकुछ बताती थी वीना

ससुराल में वीना के साथ जो कुछ भी घटना घटित होती थी वो इस बारे में अपनी बड़ी बहन को बताती थी. जब भी वो पुलिस से शिकायत करने की बात कहती तो वीना उसे रोक लेती थी. फिर मंगलवार रात को वीना की बड़ी बहन को अचानक उसका फोन आया तो वह जोर-जोर से रो रही थी और बार-बार यही कह रही थी कि वह अब उससे कभी बात नहीं कर पाएगी. इसके अलावा, उसने अपनी बहन से अपने छह महीने के बेटे को अपने पास रखने की बात कही. इसके कुछ ही देर बाद फोन कट गया.

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एसडीएम की अगुवाई में चल रही जांच

फिलहाल इस मामले में एसडीएम की अगुवाई में एक जांच चल रही है. जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असल वजह का पता चल पाएगा. उसकी हत्या की गई है या मौत की वजह कुछ और है. इस घटना के सामने आने के बाद वीना के परिवार वालों का बुरा हाल है.