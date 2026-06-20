Home > क्राइम > चाकू से नौकरानी के साथ चीर-फाड़! फिर छत पर फेंकी लाश; आखिर क्यों दिल्ली के डॉक्टर ने काम वाली को उतारा मौत के घाट

चाकू से नौकरानी के साथ चीर-फाड़! फिर छत पर फेंकी लाश; आखिर क्यों दिल्ली के डॉक्टर ने काम वाली को उतारा मौत के घाट

Delhi Murder Case: दक्षिण-पूर्व दिल्ली के अमर कॉलोनी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले माउंट कैलाश इलाके में एक डॉक्टर ने अपने घर पर काम करने वाली महिला को बेरहमी से कत्ल कर दिया,

By: Heena Khan | Published: June 20, 2026 12:22:35 PM IST

doctor maid murder case
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Delhi Murder Case: दक्षिण-पूर्व दिल्ली के अमर कॉलोनी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले माउंट कैलाश इलाके में एक डॉक्टर ने अपने घर पर काम करने वाली महिला को बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक महिला की पहचान 45 साल की मीना के तौर पर हुई है. जानकारी के मुताबिक इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पिछले गुरुवार सुबह करीब 11:36 पर PCR कॉल से इस बात की सूचना मिली कि माउंट कैलाश इलाके में एक घर की छत पर एक महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी है. सूचना मिलने पर कालकाजी के ACP, अमर कॉलोनी के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

खून से सनी पड़ी थी नौकरानी की लाश 

जानकारी के मुताबिक जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा कि छत पर मीना की लाश पड़ी है और उसके शरीर पर चोट के निशान थे. इस दौरान घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम टीम को भी बुलाया गया. वही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. वहीं हर कोई इस बात को जनने के लिए हैरान था कि इतनी बेरहमी से क्यों हत्या की गई? 

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ऐसे की गई हत्या 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौके पर मौजूद एक व्यक्ति की पहचान डॉ. मनीष गुप्ता (उम्र लगभग 50 साल) के तौर पर हुई. पुलिस का कहना है कि  शुरुआती पूछताछ में डॉक्टर ने महिला पर हमला करने की बात कबूल कर ली. आरोप है कि महिला पर पहले बैट से और फिर चाकू से हमला किया गया. पुलिस फिलहाल हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करने की कोशिश कर रही है.

आखिर क्यों नौकरानी को उतारा मौत के घाट 

सूत्रों का कहना है कि, पूछताछ के दौरान आरोपी डॉक्टर ने इस बात का दावा किया कि घर में काम करने वाली मीना काला जादू करती थी. डॉक्टर ने पुलिस को जानकारी दी कि इससे घर का माहौल खराब हो गया था और परिवार लंबे समय से परेशान था. हालांकि, पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और हत्या के असली मकसद का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ जारी रखे हुए है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी डॉक्टर अलग-अलग और विरोधाभासी बातें कह रहा है. पुलिस हत्या की असली वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है और यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई किसी विवाद की वजह से यह घटना हुई.

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Tags: crime newsdelhi crimedelhi murder case
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