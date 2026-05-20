14 दिनों में 4.5 करोड़ रुपये का लेनदेन, बीटेक और एमबीए पास 8 साइबर ठग गिरफ्तार; कंबोडिया से जुड़े तार

Delhi Cyber Fraud Crime: दिल्ली पुलिस को साइबर क्राइम से जुड़े कई मामलों में बड़ी सफलता मिली है. दरअसल जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस की साइबर पुलिस स्टेशन साउथ-वेस्ट की टीम ने एक अंतरराज्जीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो ऑनलाइन इन्वेस्ट के बहाने करोड़ों रुपये की ठगी में शामिल था. इस पूरे मामले की जांच में पता चला कि इस गिरोह के तार कंबोडिया से काम कर रहे विदेशी साइबर ऑपरेटरों से जुड़े थे.

जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें B.Tech, MBA और साइबर सुरक्षा डिप्लोमा धारक युवा भी शामिल हैं. इनके पास से पुलिस ने आठ मोबाइल फोन, बैंकिंग दस्तावेज़, कमीशन-बंटवारे के रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं.

24 लाख रुपये की धोखाधड़ी की

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने एक शिकायतकर्ता से एक फर्जी ऑनलाइन स्टॉक निवेश प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है. जांच में ये भी जानकारी सामने आई है कि ठगी की रकम ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों के संबंध में NCRP (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल) पर 60 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं. इन खातों में महज़ 14 दिनों के भीतर कुल लगभग ₹4.5 करोड़ के लेन-देन हुए थे.

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शिकायतकर्ता ने की ये शिकायत

20 मार्च, 2026 को शिकायतकर्ता ने दक्षिण-पश्चिम ज़िला साइबर पुलिस स्टेशन को सूचना दी कि उन्हें एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया था, जहां इस वाट्सएप ग्रुप का एडमिन खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताकर सदस्यों को निवेश करने के लिए उकसाते थे. सदस्यों का भरोसा जीतने के लिए ग्रुप में भारी मुनाफे को दर्शाने वाली फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाए जाते थे.

शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा बताए गए अलग-अलग बैंक खातों में लगभग ₹24 लाख जमा किए. बाद में जब उसने अपने पैसे और जमा हुए मुनाफ़े को निकालने की कोशिश की तो उससे और पैसे देने के लिए कहा गया. यह समझने पर कि वह एक धोखाधड़ी का शिकार हो गया है, उसने NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई.

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कंबोडिया से जुड़े तार

तकनीकी विश्लेषण और पैसों के लेन-देन की जांच से पता चला कि इस धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए WhatsApp नंबर कंबोडिया से चलाए जा रहे थे. इसके अलावा, धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइट को अपराध होने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था. इसके अलावा, जांच में इस बात की भी जानकारी सामने आई कि धोखाधड़ी से मिले पैसों को कई राज्यों में बनाई गई फर्जी कंपनियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया गया था. इन खातों का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था.