Home > क्राइम > Delhi Crime: सब वीडियो बनाते रहे…दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह की मौत, बहन की बात सुन फट जाएगा कलेजा

Delhi Crime: सब वीडियो बनाते रहे…दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह की मौत, बहन की बात सुन फट जाएगा कलेजा

Delhi Crime: दिल्ली के कालकाजी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह उर्फ बंटी की मौत हो गई है. जानकारी सामने आ रही है कि पिटाई के दौरान सीढ़ी से नीचे गिरने के बाद उनकी मौत हो गई.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 20, 2026 10:25:27 AM IST

दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर की हुई मौत
दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर की हुई मौत


Delhi Crime: दिल्ली के कालकाजी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह उर्फ बंटी की मौत हो गई है. जानकारी सामने आ रही है कि पिटाई के दौरान सीढ़ी से नीचे गिरने के बाद उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि L8 कालकाजी में रहने वाले राजेन्द्र सिंह इसी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर परिवार के साथ रहते हैं. बंटी इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर कंस्ट्रकशन करा रहा था, इसी को लेकर विवाद हुआ और फिर मारपीट हुई.

घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. इस पूरे मामले पर परिवार का आरोप है कि बंटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

You Might Be Interested In

मृतक की बहन ने क्या कहा?

मृतक की बहन ने IANS से बात करते हुए कहा कि मेरे भाई के साथ मार-पीट की गई. ऑन द स्पॉट उसे जान से मार दिया. रज्जी चौधरी, उनका हसबैंड, उनकी बेटी सभी ने मिलकर मेरे भाई को मार डाला. मेरे भाई को सर पर मारा, उसके बाद वे नीचे गिर गए. फिर उन्हें लात-घूंसों से तब तक मारा गया, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि सब वीडियो बनाते रहे, कोई उन्हें बचाने नहीं आया.



यह भी पढ़ें – Karnataka: पति या आशिक? आखिर किसने ली स्नेहा की जान… रायचूर के खेत में मां के शव से लिपट रोती रही डेढ़ साल की मासूम

मेरे भाई के 2 बच्चे हैं वो कहां जाएंगे

मृतक क बहन ने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जब मुझे फोन आया और हम आए तो भी वो छोड़ नहीं रहे थे. मेरे छोटे भाई को भी मारा गया. उसके नाक से खून आ रहा है. हमने बहुत हल्ला मचाया लेकिन कोई बचाने नहीं आया. सभी लोग वीडियो बना रहे थे, कोई बचाने नहीं आया. मेरे भाई के दो बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे. पुलिस से हमारी मांग है कि उन्हें फांसी हो.

यह भी पढ़ें – Crime: प्रेमी के लिए प्रेमिका ने बाजू पर खाई गोली! हरिद्वार में नाजुक हुई लिव-इन पार्टनर की हालत, AIIMS ऋषिकेश रेफर



Tags: crime newsdelhi newshome-hero-pos-7
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026

कौन हैं ईशा मालवीय, जो बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू

September 19, 2026

कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

September 19, 2026

कौन हैं शिवांगी खेडकर, जिनकी शादी की उड़ी अफवाह

September 19, 2026

लकी अली के 6 सदाबहार गाने

September 19, 2026

मेघना गुलजार की 5 फिल्में

September 19, 2026
Delhi Crime: सब वीडियो बनाते रहे…दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह की मौत, बहन की बात सुन फट जाएगा कलेजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Crime: सब वीडियो बनाते रहे…दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह की मौत, बहन की बात सुन फट जाएगा कलेजा
Delhi Crime: सब वीडियो बनाते रहे…दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह की मौत, बहन की बात सुन फट जाएगा कलेजा
Delhi Crime: सब वीडियो बनाते रहे…दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह की मौत, बहन की बात सुन फट जाएगा कलेजा
Delhi Crime: सब वीडियो बनाते रहे…दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह की मौत, बहन की बात सुन फट जाएगा कलेजा
Delhi Crime: सब वीडियो बनाते रहे…दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह की मौत, बहन की बात सुन फट जाएगा कलेजा