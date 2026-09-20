Delhi Crime: सब वीडियो बनाते रहे…दिल्ली के कालकाजी में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह की मौत, बहन की बात सुन फट जाएगा कलेजा

Delhi Crime: दिल्ली के कालकाजी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सिंह उर्फ बंटी की मौत हो गई है. जानकारी सामने आ रही है कि पिटाई के दौरान सीढ़ी से नीचे गिरने के बाद उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि L8 कालकाजी में रहने वाले राजेन्द्र सिंह इसी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर परिवार के साथ रहते हैं. बंटी इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर कंस्ट्रकशन करा रहा था, इसी को लेकर विवाद हुआ और फिर मारपीट हुई.

घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. इस पूरे मामले पर परिवार का आरोप है कि बंटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

मृतक की बहन ने क्या कहा?

मृतक की बहन ने IANS से बात करते हुए कहा कि मेरे भाई के साथ मार-पीट की गई. ऑन द स्पॉट उसे जान से मार दिया. रज्जी चौधरी, उनका हसबैंड, उनकी बेटी सभी ने मिलकर मेरे भाई को मार डाला. मेरे भाई को सर पर मारा, उसके बाद वे नीचे गिर गए. फिर उन्हें लात-घूंसों से तब तक मारा गया, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि सब वीडियो बनाते रहे, कोई उन्हें बचाने नहीं आया.

Delhi: A 48-year-old property dealer, Manjeet Singh, was found dead in Kalkaji. Police teams are present at the spot and investigating the case. His brother was found injured and has been taken to a hospital. pic.twitter.com/SaRh8q29So — IANS (@ians_india) September 20, 2026







यह भी पढ़ें – Karnataka: पति या आशिक? आखिर किसने ली स्नेहा की जान… रायचूर के खेत में मां के शव से लिपट रोती रही डेढ़ साल की मासूम

मेरे भाई के 2 बच्चे हैं वो कहां जाएंगे

मृतक क बहन ने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जब मुझे फोन आया और हम आए तो भी वो छोड़ नहीं रहे थे. मेरे छोटे भाई को भी मारा गया. उसके नाक से खून आ रहा है. हमने बहुत हल्ला मचाया लेकिन कोई बचाने नहीं आया. सभी लोग वीडियो बना रहे थे, कोई बचाने नहीं आया. मेरे भाई के दो बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे. पुलिस से हमारी मांग है कि उन्हें फांसी हो.

यह भी पढ़ें – Crime: प्रेमी के लिए प्रेमिका ने बाजू पर खाई गोली! हरिद्वार में नाजुक हुई लिव-इन पार्टनर की हालत, AIIMS ऋषिकेश रेफर





