पहले फ्रिज, फिर नीला ड्रम और अब खौलता हुआ तेल! ‘अपराध की दुनिया’ में पैदा हुई एक और मुस्कान

Delhi Crime News: अपराध के बढ़ते मामलों ने इंसानियत का गला घौंट दिया है. लगातार एक के बाद एक क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं. आज के दौर में लोग किसी का कत्ल करने के लिए नए-नए पैतरे अपना रहे हैं. वहीं हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमे पत्नियों ने कई पतियों को बेरहमी से मार डाला, सौरभ हत्याकांड और राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद से हर व्यक्ति में मन में खौफ पैदा हो गया है. ऐसा ही एक डराने वाला मामला अब दिल्ली से सामने आया है.

खौलते हुए तेल से पति पर हमला

दरअसल, दिल्ली के मदनगीर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 28 साल के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने रात में सोते समय उस पर खौलता हुआ तेल डाला और फिर उस पर मिर्च पाउडर छिड़क दिया. पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उस पर और गर्म तेल डाल देगी. घटना के बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक दवा कंपनी में काम करने वाले पीड़ित दिनेश कुमार को पहले मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घटना 2 अक्टूबर की सुबह करीब 3:15 बजे हुई, जब दिनेश कुमार अपनी चार साल की बेटी के साथ सो रहे थे.

जानिए पूरा मामला

एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि दिनेश कुमार को अचानक जलन महसूस हुई और उसने देखा कि उसकी पत्नी उस पर खौलता तेल डाल रही है. फिर उसने उसके चेहरे और धड़ पर मिर्च पाउडर छिड़क दिया और धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उस पर और तेल डाल देगी.दिनेश कुमार अपनी चीखें दबा नहीं पाए, जिससे मकान मालिक को खबर हो गई. मकान मालिक तुरंत कमरे में गया और दिनेश के साले राम सागर को बुलाया. मकान मालिक की बेटी अंजलि ने बताया कि जब उसके पिता ऊपर गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था.

इसके अलावा पुलिस ने कहा कि यह हमला संभवतः दम्पति के बीच लम्बे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवाद का परिणाम था, जिनकी शादी को आठ वर्ष हो चुके थे तथा उनके बीच तनावपूर्ण संबंध थे.

