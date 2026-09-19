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Delhi Crime: गोली की आवाज, रोते-बिलखते बच्चे…घर का दरवाजा खुला तो पड़ोसियों के उड़े होश, बुलानी पड़ी पुलिस

Delhi Crime: दिल्ली के संगम विहार इलाके में सब्जी बनाने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. जिसके बाद पति ने पत्नी को गोली मार दी और पड़ोसियों को कहा कि पूनम ने खुद को गोली मारी है. लेकिन पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया.

By: Sohail Rahman | Published: September 19, 2026 12:54:10 PM IST

दिल्ली के संगम विहार में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या
दिल्ली के संगम विहार में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या


Delhi Crime: दिल्ली के संगम विहार इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. तिगड़ी थाना इलाके में सब्जी बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी. गोली लगने से 31 वर्षीय पूनम की मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी पति कमलेश ने पुलिस से बचने के लिए झूठी कहानी बनाने की कोशिश की और लोगों से कहा कि पूनम ने खुद को गोली मारी है.

हालांकि स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद घर में मौजूद तीन बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि पूरा मामला शुक्रवार शाम करीब 7 बजे का है. संगम विहार के तिगड़ी थाना इलाके में एक घर के अंदर पति-पत्नी के बीच सब्जी बनाने को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति कमलेश ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पूनम को गोली मार दी. गोली लगने के बाद पूनम की मौत हो गई.

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स्थानीय लोगों ने आरोपी पति को पकड़ा

वारदात के बाद आरोपी कमलेश घर से फरार होने की कोशिश में था. आरोप है कि उसने लोगों को गुमराह करने के लिए यह कहानी बताई कि पूनम ने खुद को गोली मारी है. लेकिन स्थानीय लोगों को उसकी बात पर शक हुआ. लोगों ने घर से तेज आवाज सुनी थी और इसके बाद जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो आरोपी ने काफी देर तक कुंडी नहीं खोली. इस दौरान घर में मौजूद पूनम के 3 बच्चे रो रहे थे. स्थानीय लोगों ने आरोपी पति को पकड़ लिया और मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान 31 वर्षीय पूनम के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम कमलेश बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. गोली किस हथियार से चली, वारदात के पीछे पूरा विवाद क्या था और आरोपी ने हत्या के बाद झूठी कहानी क्यों गढ़ी, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस घटनास्थल से सबूत जुटाने के साथ ही आरोपी से पूछताछ कर रही है.

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Tags: crime newsdelhi news
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