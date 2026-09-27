आंख के पास 5 टांके, जबड़े में सूजन…मंगोलपुरी में हेड कांस्टेबल पर बेसबॉल के बल्ले से अपराधियों ने किया हमला, छीनी सोने की चेन

Delhi Police Head Constable Attack: दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, हेड कांस्टेबल कृष्णा के साथ कथित तौर पर 7 से 8 लोगों ने मारपीट की. बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल कृष्णा इस वक्त अमन विहार थाने में तैनात है. आरोप है कि हमलावरों ने उनके गले से सोने की चेन भी छीन ली और मौके से फरार हो गए. घटना के दौरान ‘नवासा’ नाम का एक व्यक्ति भी CCTV फुटेज में नजर आया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच की जा रही है.

स्थानीय जानकारी के मुताबिक, इस गैंग से जुड़े कुछ लोगों पर पहले भी हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में शामिल होने के आरोप रहे हैं. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

हेड कॉन्स्टेबल कृष्णा के मुताबिक, 23 सितंबर की आधी रात को अमन विहार पुलिस स्टेशन में अपनी शिफ्ट खत्म करके वे घर लौट रहे थे. उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने उनसे लौटते समय कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा था. कृष्णा ने बताया कि जब वे मंगोलपुरी Y-ब्लॉक पेट्रोल पंप के पास एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे थे तो कुछ युवक बदतमीजी कर रहे थे. उन्होंने उन युवकों से वह जगह छोड़ने को कहा.

आरोप है कि इसके कुछ ही देर बाद 7 से 8 युवकों का एक ग्रुप वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया. जिसको लेकर हेड कांस्टेबल ने दावा किया कि हमलावरों में नवासा और वकील नाम के लोग और उनके साथी शामिल थे. बताया जा रहा है कि कुछ युवकों के पास बेसबॉल बैट थे. कृष्णा ने बचाव में उनमें से एक बैट छीन लिया, लेकिन बाद में ग्रुप ने उन्हें काबू कर लिया और बुरी तरह पीटा.

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हेड कांस्टेबल के चेहरे और मुंह पर आई चोट

हमले के दौरान हेड कॉन्स्टेबल कृष्णा के चेहरे और मुंह पर गंभीर चोटें आईं. उनकी आंख के पास करीब पांच टांके लगाने पड़े और उनके जबड़े में सूजन है. इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि चोटों की वजह से वे अब तक ठीक से कुछ खा-पी नहीं पा रहे हैं. इसके अलावा, कृष्णा ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया था, हालांकि बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर लिया. इसके अलावा, उन्होंने लगभग डेढ़ तोले की सोने की चेन पहनी हुई थी, जो घटना के बाद गायब हो गई. उन्हें शक है कि चेन भी छीन ली गई होगी.

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