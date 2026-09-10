‘दादी की रसोई’ वाली विजय निश्चल के पति से दिनदहाड़े लूटा कैश से भरा बैग, CCTV में कैद हुई खौफनाक वारदात!

राजधानी दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है. मामला बेहद चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला है. सोशल मीडिया पर अपनी जनसेवा और ‘दादी की रसोई’ पहल के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाली विजय निश्चल के घर के बाहर ही उनके 88 वर्षीय बुजुर्ग पति को निशाना बनाया गया. दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. बुजुर्ग हरिश्चंद्र निश्चल बैंक से पैसे निकालकर अपने घर लौटे थे, लेकिन बदमाशों की नजर उन पर पहले से ही थी. जैसे ही वे अपने घर के गेट पर पहुंचे, एक झपटमार मौका पाकर उनके हाथ से पैसों से भरा बैग झपटकर फरार हो गया. इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था और सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बैंक से घर लौटे बुजुर्ग, गेट पर घात लगाकर बैठा था बदमाश

यह पूरी घटना नजफगढ़ के श्याम विहार फेज-2 इलाके की है. 88 साल के हरिश्चंद्र निश्चल बैंक से घर के जरूरी सामान की खरीदारी के लिए पैसे निकालकर वापस आए थे. उन्हें क्या पता था कि उनकी मेहनत की कमाई पर किसी शातिर बदमाश की नजर है. जैसे ही वह अपने घर के मेन गेट तक पहुंचे, वहां पहले से ही घात लगाए बैठा एक झपटमार उनके पास पहुंच गया. पलक झपकते ही उसने बुजुर्ग के हाथ से पैसों से भरा बैग झटक लिया और मौके से हवा हो गया. उम्र के इस पड़ाव पर होने के कारण हरिश्चंद्र जी चाहकर भी बदमाश का पीछा नहीं कर पाए.

पास में ही खड़ी थी PCR वैन, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस वारदात के दौरान पास में ही पुलिस की PCR वैन खड़ी थी. वैन में मौजूद पुलिसकर्मियों की नजर जब बुजुर्ग पर पड़ी तो उन्होंने आगे बढ़कर पूछा कि क्या हुआ है. लेकिन, तब तक आरोपी बहुत दूर निकल चुका था और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा. वारदात के बाद डरे-सहमे बुजुर्ग तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई. इस घटना के बाद से बुजुर्ग दंपत्ति काफी डरे हुए हैं और उन्हें इस बात की भी गहरी चिंता सता रही है कि बैंक में जमा उनकी बाकी की जमापूंजी भी सुरक्षित है या नहीं.

88-year-old Harishchandra Nischal—husband of Vijay Nischal, who has been making headlines online with her “Dadi Ki Rasoi” (Grandma’s Kitchen) initiative—was robbed in broad daylight in Delhi today; a snatcher made off with a bag full of cash right from outside their home.… pic.twitter.com/CQN9KsLJoY — Amit Bhardwaj (@AmmyBhardwaj) September 9, 2026

CCTV में कैद हुई करतूत, पुलिस पर उठे बड़े सवाल

यह पूरी सनसनीखेज वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ-साफ कैद हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे बेखौफ बदमाश दिनदहाड़े बुजुर्ग के पास आता है और बड़ी आसानी से बैग छीनकर फरार हो जाता है. पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन इस घटना ने दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.