आधी रात को चाट खाने गई थी लड़की, साथ में 12वीं क्लास का छात्र भी था, तीन लड़के आए और फिर…

आपसी विवाद या रंजिश का मामला हो सकता है
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. शुरुआती जांच में तीन संदिग्धों की तलाश की जा रही है, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए थे. पुलिस का कहना है कि यह मामला आपसी विवाद, रंजिश या किसी अन्य कारण से जुड़ा हो सकता है, इसलिए हर एंगल से जांच की जा रही है.
लोगों के दहशत का माहौल
इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और वे जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और मामले की गहराई से जांच की जा रही है. पुलिस ने अपनी छानबीन तेज कर दी है.
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