Home > क्राइम > आधी रात को चाट खाने गई थी लड़की, साथ में 12वीं क्लास का छात्र भी था, तीन लड़के आए और फिर…

आधी रात को चाट खाने गई थी लड़की, साथ में 12वीं क्लास का छात्र भी था, तीन लड़के आए और फिर…

दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक लड़का और लड़की सामान्य तरीके से चाट खा रहे थे, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. यह कहासुनी धीरे-धीरे तनाव में बदल गई और स्थिति अचानक बिगड़ गई.

By: Satyam Sengar | Last Updated: May 28, 2026 4:51:22 PM IST

अमर कॉलोनी में लड़के को लगी गोली. (AI Image)
अमर कॉलोनी में लड़के को लगी गोली. (AI Image)


Delhi Amar Colony Crime: नई दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां चाट खाने गए 12वीं कक्षा के एक छात्र को गोली मार दी गई. बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार रात की है, जब छात्र अपनी एक लड़की मित्र के साथ इलाके की एक चाट की दुकान पर गया हुआ था. दोनों वहां सामान्य तरीके से चाट खा रहे थे, तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. यह कहासुनी धीरे-धीरे तनाव में बदल गई और स्थिति अचानक बिगड़ गई.
स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि तीनों में से किसी एक ने उस लड़के पर गोली चला दी और उसके सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही छात्र मौके पर गिर पड़ा और इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल छात्र को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है. डॉक्टर ने कहा है कि वह खतरे से भी बाहर है.

आपसी विवाद या रंजिश का मामला हो सकता है

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. शुरुआती जांच में तीन संदिग्धों की तलाश की जा रही है, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए थे. पुलिस का कहना है कि यह मामला आपसी विवाद, रंजिश या किसी अन्य कारण से जुड़ा हो सकता है, इसलिए हर एंगल से जांच की जा रही है.

लोगों के दहशत का माहौल

इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और वे जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और मामले की गहराई से जांच की जा रही है. पुलिस ने अपनी छानबीन तेज कर दी है.

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Tags: crime newsdelhi crime
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