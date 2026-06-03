Delhi Crime: भाभी-देवर के बीच चल रहा था अवैध संबंध, पति ने महिला की दुपट्टे से गला दबाकर की हत्या

Delhi Murder Case: दिल्ली के बवाना इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति को शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके छोटे भाई से चल रहा था. जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीरपाल ने कथित तौर पर अपनी पत्नी फूलवती की घर के अंदर ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

इसके अलावा, एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार शाम को बवाना थाने के पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को सूचना मिली कि एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी है और उसका शव उनके घर के बाथरूम में पड़ा है.

मौके पर पहुंची पुलिस

इस घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची, कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने महिला को बेहोशी की हालत में पड़ा पाया, जिसका सिर बाथरूम के अंदर और पैर बाहर की ओर निकले हुए थे. इसके अलावा, अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि महिला के गले में एक काला दुपट्टा कसकर बंधा हुआ था और उसके शरीर पर बाहरी चोट के निशान भी देखने को मिले हैं. इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शव की पहचान दंपति की बेटी ने की.

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पूछताछ के दौरान पति ने कबूला जुर्म

घटनास्थल का निरीक्षण करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए एफएसएल (FSL) की एक टीम को मौके पर बुलाया गया है. तो वहीं, दूसरी तरफ पूछताछ के दौरान बीरपाल ने कबूल किया कि फूलवती का कथित तौर पर उसके छोटे भाई अमित के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि बीरपाल बवाना में एक फैक्ट्री में काम करता है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच अभी जारी है.

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