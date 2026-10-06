Uttarakhand Crime: देहरादून में दिनदहाड़े ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बुजुर्ग दंपती और नौकरानी की पेचकस से गोदकर हत्या

Uttarakhand Crime: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिनदहाड़े ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई. रायपुर थाना क्षेत्र की विष्णुलोक कॉलोनी में बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपती और उनकी नौकरानी की कथित तौर पर पेचकस से गोदकर हत्या कर दी. घटना दोपहर करीब तीन बजे की बताई जा रही है. मृतकों की पहचान केएस कपूर, उनकी पत्नी रजनी और नौकरानी तिलिया देवी के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे थे. इसी दौरान उन्होंने वारदात को अंजाम दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

प्लम्बिंग के काम के लिए कपूर दंपती ने बुलाया था घर

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी प्लंबर का काम करता है और वो बुजुर्ग दंपती से परिचित था. प्लम्बिंग के काम को लेकर ही कपूर दंपती ने उसे घर बुलाया था. काम पूरा करने के बाद आरोपी की बुजुर्ग दंपती से कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया.

देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि आज दिन में पुलिस को सूचना मिली कि विष्णु लोक कॉलोनी तपोवन रोड के पास एक बुजुर्ग दंपती जो यहां पर रहते थे, उनकी दर्दनाक तरीके से हत्या की गई है. बीच-बचाव में उनके घर में काम कर रही मेड को भी पेचकस मारा गया है. उनको जब हॉस्पिटल ले गए तो तीनों को ही मृत घोषित किया गया है. जो पुरुष हैं, वो भेल से रिटायर्ड हैं.

फिलहाल पुलिस घटना के पीछे की पूरी वजह और लूटे गए सामान के संबंध में जानकारी जुटा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है. वहीं इस हत्याकांड में इलाके में सनसनी फैली हुई है.