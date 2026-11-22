Uttarakhand Crime: उत्तराखंड के देहरादून में एक स्पा सेंटर के बाहर कुछ ऐसा हुआ जो बेहद शर्मनाक है. दरअसल, यहां एक प्रेग्नेंट महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीन महीने की प्रेग्नेंट महिला को बुरी तरह पीटा और उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका गया. सिर्फ यही नहीं बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला अपने पति को ढूंढने वहां गई थी. देहरादून के पटेल नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है.

पति को ढूंढने निकली थी साइमा

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहर के खुरबुरा इलाके की रहने वाली पीड़िता का नाम साइमा बताया जा रहा है. उसने नेहा नाम की एक महिला और दो अनजान आदमियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस शिकायत के मुताबिक, घटना गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे हुई. महिला अपने पति को ढूंढने के लिए निरंजनपुर मंडी के पास “अमेज स्पा सेंटर” गई थी. जब वहां के स्टाफ ने उसके पति के बारे में कोई जानकारी देने से मना कर दिया, तो उसने वापस जाने का फैसला किया.

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पहले घसीटा फिर पीट-पीटकर…

जानकारी के मुताबिक जब महिला स्पा सेंटर से निकल रही थी, तो पार्किंग में एक काली कार रुकी. इस दौरान उस कार से एक आदमी और एक औरत उतरे. उन्होंने साइमा के साथ गाली-गलौज की और उसे बुरी तरह पीटा. इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया. इसके बाद वे साइमा को ज़बरदस्ती स्पा सेंटर में ले गए और जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता के मुताबिक, स्पा सेंटर से जुड़े दो आदमी और एक औरत ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया. उन्होंने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की. मारपीट से औरत बहुत डर गई थी और पुलिस स्टेशन जाने की हालत में नहीं थी. पीड़िता ने अपने पति को बताया कि क्या हुआ है. उसका पति उसे हॉस्पिटल ले गया. पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.