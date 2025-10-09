जिंदा है Dawood Ibrahim? मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन का खास दे रहा था बड़े कांड को अंजाम, अब ED करेगी पर्दाफाश

Dawood Ibrahim: दाऊद इब्राहिम कहां है? किस हाल में है और क्या कर रहा है? ये बात कोई नहीं जानता. लेकिन, आज भी उसका नाम भारत में चर्चाओं में रहता है. वहीं अब इस नाम से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आप चौंक उठेंगे. दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मुंबई में आठ ठिकानों पर छापेमारी की. ईडी अधिकारियों की माने तो, ये छापे फैसल जावेद शेख और अल्फिया फैसल शेख से जुड़े एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क की कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थे.

इतना ही नहीं जांच एजेंसी का ये भी कहना है कि छापेमारी का मकसद ड्रग सिंडिकेट की अवैध बिक्री से होने वाली आय का पता लगाना है. फैसल शेख, सलीम डोला नाम के एक ड्रग किंगपिन से एमडी ड्रग्स खरीदने के लिए ज़िम्मेदार था, जो ड्रग तस्करी और अवैध नेटवर्क को वित्तपोषित करने में शामिल है.

ED करेगी पर्दाफाश

सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि सलीम डोला मादक पदार्थों की तस्करी और तस्करी के नेटवर्क को मोटी रकम मुहैया कराता है. वहीं अब जांच एजेंसी का कहना है कि पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने जनता से सलीम डोला की गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी जानकारी देने की अपील की है. इतना ही नहीं उसे पकड़ने में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इनाम की भी घोषणा की गई है.

दाऊद का खास है फैसल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनसीबी ने दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े फैसल शेख को 2023 में एक ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था. वहीं इस साल मई में, फैसल को मुंबई की आर्थर रोड जेल से चेन्नई की पुझल सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि वो अपने नेटवर्क के बाकि सदस्यों से संपर्क न कर सके, क्योंकि गिरोह के बाकी सदस्य मुंबई में रहते थे. ED ने इस बात की जानकारी दी है कि यह छापेमारी ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत की जा रही है. इसका उद्देश्य ड्रग तस्करी से जुड़े अवैध धन को ट्रेस कर उसकी फंडिंग सोर्स तक पहुंचना है. जिससे काले धन को वाइट बनाने वाले सिस्टम का पर्दाफाश हो सके. इस जांच में फैसल जावेद शेख और अलफिया फैसल शेख की भूमिका प्रमुख मानी जा रही है, जो कथित तौर पर इस ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े पैसों को छुपाने और चलाने का काम करते थे.

भारत का ऐसा घर, कमरा बदलते ही पहुंच जाएंगे दूसरे देश; फ्री में परिवार करता है विदेश की यात्रा

अगर गाड़ी पर लिखा ‘I Love Muhammad’ तो सलाखों के पीछे काटनी होगी सजा, भरना होगा भारी जुर्माना