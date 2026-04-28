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गुटखे तस्करी से खड़ा कर दिया ड्रग्स का साम्राज्य! Dawood Ibrahim का राइट हैंड ऐसे बना करोड़ों का बादशाह

Criminal Salim Dola: सलीम डोला दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी है, को तुर्की अधिकारियों द्वारा इस्तांबुल में गिरफ्तार किए जाने के बाद भारत भेज दिया गया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब दिल्ली में उससे पूछताछ कर रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: April 28, 2026 11:38:45 AM IST

saleem dola
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Criminal Salim Dola: मुंबई के भायखला से सलीम डोला का सफर शुरू हुआ. धीरे-धीरे वह गुटखा तस्करी से होते हुए अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क तक पहुंच गया. दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़कर उसने ड्रग्स का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया. नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपों में सलीम के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस पर कार्रवाई करते हुए, तुर्की के अधिकारियों सलीम का पता लगाने के लिए कई जाल बिछाए. जिस जांच पड़ताल के बाद डोला इस्तांबुल के बेयलिकदुज़ु जिले के घर में छिपा हुई मिला. उसके बाद देश निकाले की प्रक्रिया शुरू की गई. वह मंगलवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा, जहां से दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया.

कैसे खड़ा किया ड्रग्स का साम्राज्य?

मुंबई के अंडरवर्ल्ड और ड्रग तस्करी की दुनिया में काफी बड़ा नाम है. सलीम डोला का जन्म भायखला में 1960 में हुई था. सलीम डोला शुरूआत में मामूली स्तर पर गुटखा तस्करी से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे उसने अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए नशे के बड़े अवैध कारोबार में कदम रख दिया. जानकारी के मुताबिक, शुरूआती दौर में गुटखा तस्करी के बाद उसने फिर गांजे की सप्लाई करना शुरू कर दिया. इसी दौरान वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और डी-कंपनी के अहम सदस्य छोटा शकील से हुई. यहीं से सलीम डोला के अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने की शुरूआत मानी जाती है. 

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कानून की नजर भी उस पर लगातार बनी रही. साल 2012 में उसे MD ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया और करीब पांच साल तक जेल में रहा.हालांकि, जमानत पर रिहा होने के बाद भी उसने अवैध कारोबार बंद नहीं किया. साल 2018 में मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ महीनों बाद जमानत मिल गई और वह देश छोड़कर यूएई भाग गया. माना जाता है कि, वहां से वह अपने नेटवर्क के जरिए काम संचालित करता रहा. इस दौरान उसके बेटे तहर डोला ने भी कारोबार में सक्रिय भूमिका अदा की. 

भारत में किन कानूनों के तहत की जाएगी कार्रवाई?

डोला पर ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985’ के तहत कई आरोप लगाए गए हैं. इस कानून में गंभीर उल्लंघनों के लिए कम से कम दस साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है, और जहाँ नशीले पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा शामिल होती है, वहां जमानत के लिए बेहद सख्त शर्तें लागू होती हैं. अधिकारियों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे उस पर NDPS एक्ट के साथ-साथ संबंधित अपराधों से जुड़े अन्य कानूनों के तहत भी आरोप लगाएंगे.

Tags: Drugs MatiaNCBSaleem Dola
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