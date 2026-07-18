Home > क्राइम > रिश्तों का कत्ल! बेटी ने दी पिता की लोकेशन, मां ने दिया साथ और भांजे ने कर दिया कांड, हैरान कर देगा मामला

रिश्तों का कत्ल! बेटी ने दी पिता की लोकेशन, मां ने दिया साथ और भांजे ने कर दिया कांड, हैरान कर देगा मामला

गुजरात के मेहसाणा में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसे पहले हिट एंड रन का केस माना जा रहा था. अब इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है.

By: Deepika Pandey | Published: July 18, 2026 3:16:22 PM IST

गुजरात मर्डर केस
गुजरात मर्डर केस


Gujrat Crime News: गुजरात के मेहसाणा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 8 जुलाई को हिट एंड रन का मामला सामने आया था. शुरुआती मामले में ये एक साधारण एक्सीडेंट का मामला लग रहा था लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. कहा जा रहा है कि मृतक की पत्नी और बेटी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी. उन्होंने भांजे को पैसों का लालच दिया और मेडिकल स्टोर संचालक विनोदभाई पटेल को कार से कुचल दिया. इसके बाद पीड़ित की मौत हो गई. अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 8 जुलाई 2026 को विजापुर के आनंदपुरा रोड पर विनोदभाई पटेल अपनी एक्टिवा से जा रहे थे. इसी बीच एक तेज रफ्तार सफेद रंग की ब्रेजा कार ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया. इस हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई. 

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ऐसे हुआ खुलासा

घटना के बाद पुलिस ने हिट एंड रन का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. शुरुआती जांच में लग रहा था कि ये सामान्य सड़क हादसा है लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस खुद हैरान रह गई. पुलिस को  ऐसे सुराग मिले कि हिट एंड रन केस हत्या के मामले में बदल गया. जांच के दौरानन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक बिना नंबर प्लेट वाली ब्रेजा कार पर शक हुआ. पुलिस को जांच के दौरान एक गवाहह मिला, जिसने बताया कि उसका दोस्त विमल पटेल उसे सीसीटीवी कैमरा लगाने के बहाने कार में बैठाकर अपने साथ ले गया था. 

कार से मारी टक्कर

रास्ते में विमल ने जानबूझकर कार से एक एक्टिवा को टक्कर मार दी और वो वहां से बिना रुके फरार हो गया. इस बयान को दर्ज कर अस्नापुरा गांव निवासी विमल पटेल को हिरासत में लिया गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने जानबूझकर विनोदभाई पटेल को टक्कर मारी. उसने बताया कि उसकी मौसी रीटाबेन पटेल और मौसी की बेटी श्रद्धा पटेल के कहने पर उसने इस हत्या को अंजाम दिया.

क्या था हत्या का कारण?

जानकारी के अनुसार, विनोदभाई पटेल अपनी पत्नी रीटाबेन पर शक करते थे. इसके कारण वो अकसर उसके साथ मारपीट करते थे. इसके कारण उसकी पत्नी और बेटी नाराज थे और उन्होंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली. जांच में ये भी पता चला कि रीटाबेन और श्रद्धा ने विमल पटेल को पैसों का लालच देकर हत्या करने के लिए तैयार किया था. घटना वाले दिन श्रद्धा ने अपने पिता की लोकेशन विमल को दी थी. घर से निकलते ही विमल उनके पीछे लग गया और हत्या को अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें: MP Crime: बीवी ने आधी रात ऐसा क्या कर दिया … सुबह नींद खुली तो पति ने पीट लिया माथा, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

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