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तांत्रिक के प्यार में हद से गुजर गई महिला, पति के साथ कर बैठी ऐसा खौफनाक कांड, सुनकर दिल दहल जाएगा!

मोमिना बेगम और सुदीप पाल के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन इमाम दोनों के रिश्तों के बीच का कांटा बन गया था, जिसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया

By: Kajal Jain | Published: July 17, 2026 10:04:38 AM IST

तांत्रिक के प्यार में हद से गुजर गई महिला, पति के साथ कर बैठी ऐसा खौफनाक कांड, सुनकर दिल दहल जाएगा
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पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पत्नी ने अपने तांत्रिक प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका सिर काटकर चाय बागान में फेंक दिया. बागडोगरा थाना पुलिस ने मामले की त्वरित जांच करते हुए हत्याकांड की इस गुत्थी को महज दो दिनों के भीतर सुलझा लिया है. पुलिस को न सिर्फ चाय के बागान में पति का कटा हुआ सिर मिल गया है बल्कि अंधविश्वास, अवैध संबंध और काला जादू तंत्र-मंत्र में उलझे खौफनाक हत्याकांड की गुत्थी भी सुलझा ली है. इस हत्याकांड के आरोप में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

रास्ते का कांटा बने पति को उतारा मौत के घाट

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के किशनगंज जिले के पोठिया के रहने वाले इमाम की शादी मोमिना बेगम से हुई थी. पुलिस की जांच से पता चला कि सिलीगुड़ी के ठोकर बाजार की रहने वाली मोमिना बेगम पेशे से तांत्रिक थी. शादी के बाद भी वो बागडोगरा के मलय जोत निवासी सुदीप पाल से प्रेम करती थी. दोनों के अवैध प्रेम संबंध लंबे समय से फल-फूल रहे थे. सुदीप पाल भी तांत्रिक था इसलिए दोनों एक-दूसरे के होना चाहते थे. लेकिन मोमिना की शादी इमाम से हो गई थी जिसके कारण दोनों एक नहीं हो पा रहे थे. पति इमाम जैसे दोनों के रास्ते का कांटा बन गया था इसलिए मोमिना और सुदीप ने मिलकर पति की हत्या की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया.

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गला काटकर चाय के बागान में छिपाया

मोमिना बेगम और सुदीप पाल दोनों ने ही अपने अवैध प्रेम संबंध का रास्ता साफ करने के लिए इमाम की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी जिसके लिए सोमवार को अपने तीन रिश्तेदार सिलीगुड़ी बुलाए थे. जो इमाम को बहला-फुसलाकर बागडोगरा ले गए और वहां ले जाकर अपने खूनी मंसूबों को अंजाम दिया. तीनों रिश्तेदारों ने धारदार हथियार के जरिए इमाम पर इतने बेरहम वार किए कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. हैवानों का दिल इतने से नहीं भरा कि इमाम के शव के साथ दरिंदगी की हदें पार करते हुए उसका गला काटकर शरीर से अलग कर दिया और सबूत मिटाने के लिए सिर को धड़ से दूर फेंक दिया.

पुलिस को तांत्रिक कर्मकांड की आशंका

पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि आरोपी पत्नी मोमिना बेगम का प्रेमी सुदीप पाल पेशे से तांत्रिक है जिसके चलते इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे तांत्रिक कर्मकांड की आशंका हो सकती है. सुदीप पाल के अलावा मोमिना बेगम भी तंत्र-मंत्र जानती थी और दोनों इस काम में काफी एक्सपर्ट थे इसलिए तांत्रिक कर्मकांड में सिर का इस्तेमाल किए जाने का अनुमान है. रिपोर्ट की मानें पुलिस ने पूछताछ और जांच-पड़ताल, फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर लगभग मामले को सुलक्षा लिया है. 

फिलहाल आरोपी पत्नी मोमिना बेगम, तांत्रिक प्रेमी सुदीप पाल और तीनों रिश्तेदारों सले पूछताछ करके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. उनसे घटना के पीछे के कारण, प्लानिंग, मकसद, साजिस की पूरी रूपरेखा और तीन रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों के शामिल होने की जानकारी इकट्ठी की जा रही है. गुरुवार को सभी पांचों आरोपियों को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया जहां पुलिस रिमांड की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें:- जरा-सी बहस, और गुस्साए पति ने दे डाली गला घोंटकर मारने की धमकी… अगले ही पल खून से लथपथ जमीन पर गिरा पति!

Tags: crime newswest bengal crime news
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