Home > क्राइम > फोटो दिखाई हिंदू की, दूल्हा निकला मुस्लिम; दरभंगा में बेटी बेचने का मामला आया सामने! 50 हजार में हुई थी डील

फोटो दिखाई हिंदू की, दूल्हा निकला मुस्लिम; दरभंगा में बेटी बेचने का मामला आया सामने! 50 हजार में हुई थी डील

दरभंगा में शादी के नाम पर बड़ी साजिश! फोटो हिंदू लड़के की दिखाई और बारात लेकर पहुंच गया मुस्लिम बुजुर्ग. आखिर इस 'नकली आधार कार्ड' के पीछे का सच क्या है? पूरी कहानी पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: May 15, 2026 4:28:18 PM IST

फोटो हिंदू लड़के की दिखाई और बारात लेकर पहुंच गया मुस्लिम बुजुर्ग(image-AI)
फोटो हिंदू लड़के की दिखाई और बारात लेकर पहुंच गया मुस्लिम बुजुर्ग(image-AI)


बिहार के एक छोटे से गांव, सिंहवाड़ा में उस दिन एक खुशी भरे जश्न की तैयारियां चल रही थीं. एक बारात घर के दरवाज़े पर आने वाली थी. लेकिन किसी को ज़र भी अंदाज़ा नहीं था कि फूलों से सजी इस बारात के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी है. एक ऐसी सच्चाई जो एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह कर सकती थी. यह मामला सिर्फ़ “धोखे से की गई शादी” का एक उदाहरण नहीं है; बल्कि, यह एक ऐसे शातिर गिरोह के काम करने के तरीके को बेनकाब करता है जो युवतियों की तस्करी और खरीद-फरोख्त में शामिल है.

तस्वीर का धोखा

इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू से आए एक शादी के प्रस्ताव से हुई. बिचौलिया बनी महिला, इकरा खातून ने दुल्हन की माँ को एक हैंडसम नौजवान की तस्वीर दिखाई थी. माँ को यकीन दिलाया गया था कि उनकी बेटी एक खुशहाल और सुरक्षित घर में जाएगी. लेकिन, जिस पल बारात घर पर पहुँची, हर कोई पूरी तरह से सन्न रह गया. दूल्हे के पारंपरिक सेहरे के पीछे तस्वीर वाला नौजवान नहीं, बल्कि एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा था.

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दुल्हन की माँ का आरोप है कि उन्हें धोखे से एक जाल में फँसाया गया. उन्होंने कहा, ‘ये लोग मेरी बेटी को बेचने की साज़िश रच रहे थे. हमें डराया-धमकाया गया, और हम पर यह शादी थोपने के लिए 20,000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया.’

मुस्लिम से हिन्दू लड़की की शादी 

इस साज़िश की गहराई तब और भी ज़्यादा खौफनाक हो गई, जब इसमें शामिल लोगों की फर्जी पहचान बेनकाब हुई. मुस्लिम दुल्हन को हिंदू दिखाने के लिए, आरोपियों ने एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था। बारात में सिर्फ़ छह लोग शामिल थे. एक ऐसी बात जो किसी भी आम शादी के लिए बेहद संदिग्ध लगती थी. स्थानीय लोगों और परिवार वालों का शक तब पक्के यकीन में बदल गया, जब उन्हें पता चला कि दूल्हा और उसके साथ आए लोग अपनी असली पहचान छिपाकर आए थे.

इकरा कौन है, इस साज़िश की मास्टरमाइंड?

मुख्य आरोपी, इकरा खातून जो अब पुलिस हिरासत में है. मूल रूप से जले की रहने वाली है और उसने लगभग नौ साल राजस्थान में बिताए हैं. आरोप है कि इकरा ने बिचौलिया बनकर काम किया, और राजस्थान के पुरुषों तथा बिहार की गरीब महिलाओं के बीच शादी के सौदे करवाए. इस मामले में भी, उसने दूल्हे वालों से 50,000 लिए थे. उसने लड़की की माँ को 20,000 दिए और बाकी रकम बाद में देने का वादा किया.

जाँच ​​से एक चौंकाने वाला सच सामने आया है कि इन शादियों के पीछे असली मकसद लड़कियों को बसाना और उनका घर बसाना नहीं था, बल्कि उन्हें राजस्थान ले जाकर उन्हें सेक्स ट्रेड के दलदल में धकेलना था.

पुलिस की कार्रवाई

जैसे ही परिवार वालों ने शादी तोड़ दी, गाँव में हंगामा मच गया. बारात को रोक लिया गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. जले पुलिस थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) संदीप कुमार पाल ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने इकरा खातून समेत पाँच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

Tags: crime news
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