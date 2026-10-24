Central Bank of India Scam: बैंक के सेटलमेंट अकाउंट से 3 दिनों में करीब 14 करोड़ रुपये गायब! मचा हड़कंप

Central Bank of India Scam: पिछले सप्ताह ही देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अक्टूबर 2026 में हुए एक डेटा लीक (Cyber Incident) की पुष्टि की थी, इसके चलते करीब 3,897 ग्राहकों का व्यक्तिगत डेटा (PII) प्रभावित हुआ. हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों के बैंक खाते और जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित हैं. यह मामला पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि अब सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (Central Bank of India) में गड़बड़ी का मामला सामने आया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 13.96 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) स्थित बैंक के सेटलमेंट अकाउंट से 3 दिनों में 187 संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है. 13.96 करोड़ रुपये की रकम 36 बैंकों के खातों में ट्रांसफर हुई है. इसकी जानकारी सामने आते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि यह रकम बहुत ज्यादा है. कौन से उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

मुंबई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेटलमेंट अकाउंट से कथित तौर पर ₹13.96 करोड़ से अधिक की रकम की हेराफेरी का मामला सामने आया है. 15 से 17 अक्टूबर के बीच 187 अनधिकृत ट्रांजैक्शन किए जाने का आरोप है. मामले में मुंबई के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

बैंक के SFMS सर्वर और IFTAS के बीच हुई सेंधमारी

वहीं, बैंक की आंतरिक जांच में सामने आया कि इन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बैंक की शाखाओं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं मिला. इसका मतलब यह है कि धोखाधड़ी बेहद ही शातिराना तरीके से की गई है. बैंक के SFMS सर्वर और IFTAS के बीच संभावित साइबर सेंध की जांच जारी है.

किसने की गड़बड़ी?

जानकारी सामने आते ही बैंक ने RBI, CERT-In और अन्य संबंधित साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी सूचित किया है. वहीं, साइबर पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि रकम किन खातों में ट्रांसफर की गई और इस साइबर सेंध के पीछे कौन है?

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