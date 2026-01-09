सावधान! व्हाट्सएप पर ‘ई-आरटीओ चालान’ लिंक खोलते ही बैंक खाता हुआ साफ

Man loses ₹3.6L on opening ‘RTO challan’ on WhatsApp: डिजिटल इंडिया के दौर में साइबर अपराधी निर्दोष लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. जहां ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला महाराष्ट्र के कल्याण से सामने आया है. जहां, एक 54 साल के व्यक्ति को केवल एक व्हाट्सएप संदेश पर भरोसा करना इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा इसका अंदाजा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह घटना महाराष्ट्र के कल्याण की 27 दिसंबर की है. गुरुवार को पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस व्यक्ति ने ट्रैफिक चालान के नाम पर आई एक संदिग्ध फाइल खोली और बिना किसी देर के एक ही बारी में अपने जीवन की कमाई 3.6 लाख रुपये गंवा दिए. पुलिस ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि, पीड़ित व्यक्ति को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला, जिसमें एक फाइल संलग्न थी जिसका नाम ‘आरटीओ चालान.एपीके’ (RTO challan.apk) था. इस दौरान पीड़ित को लगा कि शायद उससे कोई यातायात नियम टूटा है और यह उसका आधिकारिक चालान किया गया है.

पुलिस ने मामले में जांच की शुरू

पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ ही लोगों को अज्ञात फाइलों से सावधान रहने की सख्त से सख्त चेतावनी दी है.

पुलिस ने लोगों से की सख्त अपील

पीड़ित की शिकायत पर बुधवार को ‘अज्ञात व्यक्तियों’ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज किया गया. तो वहीं, पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह से अंजान नंबर से आए .apk फाइल्स या संदिग्ध लिंक को बिल्कुल भी खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. साथ ही पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक चालान की जांच केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या ‘mParivahan’ ऐप के जरिए ही करनी चाहिए. तो वहीं, व्हाट्सएप या एसएमएस पर आने वाले किसी भी ‘पेमेंट लिंक’ पर भरोसा करने की भूल बिल्कुल भी न करें.