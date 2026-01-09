Home > क्राइम > सावधान! व्हाट्सएप पर ‘ई-आरटीओ चालान’ लिंक खोलते ही बैंक खाता हुआ साफ

सावधान! व्हाट्सएप पर ‘ई-आरटीओ चालान’ लिंक खोलते ही बैंक खाता हुआ साफ

व्हाट्सएप (WhatsApp) का इस्तेमाल करते समय सावधान हो जाइए, 'ई-आरटीओ चालान' (ERTO Chalan) के नाम से एक फर्जी संदेश जारी किया जा रहा है, जिसके लाखों लोग निशाने पर आ चुके हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 9, 2026 5:03:37 PM IST

Man loses ₹3.6L on opening ‘RTO challan’ on WhatsApp
Man loses ₹3.6L on opening ‘RTO challan’ on WhatsApp


Man loses ₹3.6L on opening ‘RTO challan’ on WhatsApp:  डिजिटल इंडिया के दौर में साइबर अपराधी निर्दोष लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. जहां ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला महाराष्ट्र के कल्याण से सामने आया है. जहां, एक 54 साल के व्यक्ति को केवल एक व्हाट्सएप संदेश पर भरोसा करना इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा इसका अंदाजा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 

You Might Be Interested In

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह घटना महाराष्ट्र के कल्याण की 27 दिसंबर की है. गुरुवार को पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस व्यक्ति ने ट्रैफिक चालान के नाम पर आई एक संदिग्ध फाइल खोली और बिना किसी देर के एक ही बारी में अपने जीवन की कमाई 3.6 लाख रुपये गंवा दिए. पुलिस ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि,  पीड़ित व्यक्ति को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला, जिसमें एक फाइल संलग्न थी जिसका नाम ‘आरटीओ चालान.एपीके’ (RTO challan.apk) था. इस दौरान पीड़ित को लगा कि शायद उससे कोई यातायात नियम टूटा है और यह उसका आधिकारिक चालान किया गया है. 

You Might Be Interested In

पुलिस ने मामले में जांच की शुरू

पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ ही  लोगों को अज्ञात फाइलों से सावधान रहने की सख्त से सख्त चेतावनी दी है. 

पुलिस ने लोगों से की सख्त अपील 

पीड़ित की शिकायत पर बुधवार को ‘अज्ञात व्यक्तियों’ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज किया गया. तो वहीं, पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह से अंजान नंबर से आए .apk फाइल्स या संदिग्ध लिंक को बिल्कुल भी खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. साथ ही पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक चालान की जांच केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या ‘mParivahan’ ऐप के जरिए ही करनी चाहिए. तो वहीं, व्हाट्सएप या एसएमएस पर आने वाले किसी भी ‘पेमेंट लिंक’ पर भरोसा करने की भूल बिल्कुल भी न करें. 

You Might Be Interested In
Tags: BNS Section 318 4Cyber Fraud NewsERTO Challanhome-hero-pos-3Police InvestigationWhatsApp
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
सावधान! व्हाट्सएप पर ‘ई-आरटीओ चालान’ लिंक खोलते ही बैंक खाता हुआ साफ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सावधान! व्हाट्सएप पर ‘ई-आरटीओ चालान’ लिंक खोलते ही बैंक खाता हुआ साफ
सावधान! व्हाट्सएप पर ‘ई-आरटीओ चालान’ लिंक खोलते ही बैंक खाता हुआ साफ
सावधान! व्हाट्सएप पर ‘ई-आरटीओ चालान’ लिंक खोलते ही बैंक खाता हुआ साफ
सावधान! व्हाट्सएप पर ‘ई-आरटीओ चालान’ लिंक खोलते ही बैंक खाता हुआ साफ