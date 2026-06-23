Odisha Crime: आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित… कटक में फर्जी पहचान और साइबर उत्पीड़न का भंडाफोड़, पुलिस ने की ये अपील

Odisha Crime News: ओडिशा के कटक की साइबर एवं आर्थिक अपराध थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक साइबर उत्पीड़न मामले का खुलासा किया है. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए हैं.

पुलिस के अनुसार, 18 जून 2026 को दर्ज एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी. आरोप था कि सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही थी तथा ऑनलाइन माध्यम से उत्पीड़न और धमकी देने जैसी गतिविधियां की जा रही थीं.

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त की जानकारी

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त की. प्राप्त तथ्यों के आधार पर एक संदिग्ध की भूमिका सामने आने के बाद कार्रवाई की गई.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान केंद्रापड़ा जिले के रहने वाले 22 वर्षीय शुभेंदु सुतार के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की है.

एक मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड जब्त

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक ओप्पो एफ-27 प्रो प्लस 5जी मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड जब्त किए गए. जांच एजेंसियों का मानना है कि इन उपकरणों का उपयोग कथित अपराध में किया गया हो सकता है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग, ऑनलाइन पहचान की चोरी और साइबर उत्पीड़न जैसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

पुलिस ने की लोगों से ये अपील

साइबर अपराध से बचाव के लिए पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ई-मेल या सोशल मीडिया अकाउंट न बनाएं, अपनी निजी तस्वीरों और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें तथा किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

पुलिस ने लोगों से साइबर धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और ऑनलाइन प्रतिरूपण जैसे अपराधों के प्रति सतर्क रहने का भी आग्रह किया है.