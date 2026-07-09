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Crime News: ‘मेरा सोना ले लो…’ बीवी लगाती रही गुहार, फिर भी पति और 10 महीने के बच्चे के साथ बदमाशों ने की दरिंदगी, सदमे में परिवार

Bengaluru News: बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक परिवार पर बदमाशों में हमला कर दिया. महिला के सामने ही बदमाशों ने उसके पति और 10 महीने के बच्चे को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 9, 2026 4:45:13 PM IST

पति और 10 महीने के बच्चे के साथ बदमाशों ने की दरिंदगी
पति और 10 महीने के बच्चे के साथ बदमाशों ने की दरिंदगी


Bengaluru Crime News: बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक परिवार पर बदमाशों में हमला कर दिया. एक पति-पत्नी और उनका 10 महीने का बच्चा यात्रा कर रहे थे कि कुछ बदमाशों ने उन पर अटैक कर दिया.

महिला ने अपने पति और बच्चे को बचाने के लिए अपने सोने को भी पेशकश की, लेकिन हमलावरों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर कार में यात्रा कर रहे महिला के पति और बच्चों को पीटना जारी रखा.

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पुलिस ने किया गिरफ्तार 

पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब 10.30 बजे मांड्या जिले के मद्दूर के पास हुए कथित हमले के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह घटना पीड़ितों के पीछे चल रहे एक वाहन के डैशकैम में कैद हो गई थी. पीड़ित सागर कुमार ने एनडीटीवी को बताया कि लगभग नौ लोगों ने राजमार्ग पर उन पर और उनके परिवार पर हमला किया, और कहा कि इस क्रूर हमले से उनकी पत्नी गहरे सदमे में हैं. उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझ पर, मेरी पत्नी पर और मेरे 10 महीने के बच्चे पर हमला किया. मेरी पत्नी ने हाथ जोड़कर उनसे हमें बख्शने की भीख मांगी क्योंकि हम एक शिशु के साथ यात्रा कर रहे थे. उसने उनसे यह भी कहा, ‘मेरा सोना ले लो, जो चाहो ले लो, लेकिन कृपया हमें जाने दो।’ लेकिन उन्होंने मुझ पर हमला करना बंद नहीं किया.” घटनास्थल से मिले एक वीडियो में सागर की कार को हाईवे के बीचोंबीच रोककर, उसे घेरकर, बाहर खींचकर सड़क पर ही उसके साथ मारपीट करते हुए दिखाया गया है. उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए बाहर आती है, जबकि एक अन्य वाहन में सवार व्यक्ति स्थिति को शांत करने का प्रयास करता है. हालांकि, मारपीट जारी रहती है.

क्यों हुई मारपीट 

पुलिस ने बताया कि यह झड़प तब शुरू हुई जब एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक के बीच सागर की कार कथित तौर पर एक अन्य वाहन से टकरा गई. टक्कर को लेकर दोनों वाहनों में सवार लोगों के बीच बहस हुई जो जल्द ही हिंसा में तब्दील हो गई. इस हमले में घायल सागर ने सोमवार को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. बेंगलुरु निवासी इस पीड़ित ने व्यवस्थागत सुधारों की मांग करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर निगरानी को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है.

Tags: Bengaluru newscrime news
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