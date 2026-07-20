Crime News: IPS ट्रेनी का बनाया प्राइवेट वीडियो और की मारपीट, इस टॉर्चर से भी मन नहीं भरा तो पति को भेज दिया वीडियो, उसके बाद जो हुआ….

हैदराबाद पुलिस एकेडमी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक महिला IPS ट्रेनी ने आरोप लगाया कि उनके एक साथी ट्रेनी ने उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया है और उनके साथ मारपीट भी की है.

हद तो तब पार हो गयी जब महिला के प्राइवेट वीडियो को उसके साथी ने उसके पति को भेज दिया. हैदराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी शिकायत की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

शिकायतकर्ता सुमा एचके (30 वर्ष) हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में प्रशिक्षण ले रही हैं. उन्होंने 18 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके साथी आईपीएस प्रशिक्षु उदय कृष्णा रेड्डी पिछले कई हफ्तों से उनका उत्पीड़न कर रहे हैं.

अपमानजनक मैसेज से हुई थी टॉर्चर की शुरुआत

रिपोर्ट के अनुसार, कथित उत्पीड़न 23 जून को शुरू हुआ और शिकायतकर्ता ने दावा किया कि आरोपी ने उसे व्हाट्सएप पर यौन उत्पीड़न वाले संदेश भेजे और अन्य साथी ट्रेनी के सामने उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कीं. उसने यह भी दावा किया कि आरोपी उसका नाम एक अन्य प्रशिक्षु के साथ जोड़कर उन्हें रिश्ते में दिखाता था. उसने उसे यह बात स्वीकार करने के लिए भी मजबूर किया और इनकार करने पर उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया. उसने यह भी शिकायत की कि आरोपी ने उसे अपना मोबाइल नंबर अनलॉक करने और अपनी निजी बातचीत दिखाने के लिए मजबूर किया. शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने कथित तौर पर 8 जुलाई को उसका फोन ले लिया और उसे पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया.

अकादमी परिसर के अंदर मारपीट के आरोप

मामला 8 जुलाई को तब और बिगड़ गया जब शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने उसे जाने से रोक दिया. उसने बताया कि आरोपी उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया और उसके साथ मारपीट की. उसने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि आरोपी ने उसके बाल खींचे, गला घोंटने की कोशिश की और उसकी गर्दन पर चाकू रखा. खबरों के अनुसार, घटना के दौरान उसने उसे कमरे से बाहर जाने से रोका और उस पर कंडोम के पैकेट फेंके. बात यहीं खत्म नहीं हुई, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 10 जुलाई को उस पर फिर से हमला किया गया. उसने दावा किया कि आरोपी ने दूसरी घटना के दौरान भी उसे अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की.

प्राइवेट वीडियो और ब्लैकमेल के दावे

शिकायत में लगाए गए सबसे गंभीर आरोपों में से एक यह है कि आरोपी ने उसकी सहमति के बिना चुपके से उसका निजी वीडियो रिकॉर्ड किया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने बाद में उसे ब्लैकमेल करने के प्रयास में वह वीडियो उसके पति को भेज दिया. उसने यह भी दावा किया कि उसने प्रशिक्षुओं और अन्य लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके बारे में झूठी और मानहानिकारक जानकारी फैलाई.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

शिकायत के बाद, हैदराबाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें पीछा करना, हमला करना, आपराधिक धमकी देना और एक महिला के खिलाफ अपराध से संबंधित आरोप शामिल हैं. पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई और 67ए का भी संज्ञान लिया है, जो निजता के उल्लंघन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रसारण से संबंधित हैं.