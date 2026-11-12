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Cought On CCTV: जेब से निकाली पिस्तौल और धाएं-धाएं! फरीदाबाद हत्याकांड का खूनी CCTV फुटेज; देख कांप उठेंगे हाथ-पैर

Faridabad Murder Case: फरीदाबाद की पार्किंग में हुई वारदात ने हर किसी को दहशत में डाल दिया था. वहीं अब उस पार्किंग का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस की शाम को फरीदाबाद के सेक्टर 21C में टेक महिंद्रा के पूर्व सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट परमजीत धनखड़ की हत्या से पहले के पल दिखाए गए हैं.

By: Heena Khan | Published: November 12, 2026 9:47:18 AM IST

faridabad murder case
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Faridabad Murder Case: फरीदाबाद की पार्किंग में हुई वारदात ने हर किसी को दहशत में डाल दिया था. वहीं अब उस पार्किंग का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस की शाम को फरीदाबाद के सेक्टर 21C में टेक महिंद्रा के पूर्व सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट परमजीत धनखड़ की हत्या से पहले के पल दिखाए गए हैं. फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी मोनू शर्मा, पार्किंग के मुद्दे पर बात करने के बहाने धनखड़ को उसके फर्स्ट-फ्लोर फ्लैट से बाहर बुलाता है और फिर उस पर गोली चला देता है.

सामने आया वारदात का खौफनाक CCTV 

वीडियो में शूटिंग से कुछ देर पहले दोनों लोगों के बीच हुई बातचीत भी कैद है, साथ ही आखिरी पल भी जब धनखड़ बिल्डिंग के मेन गेट पर पहुंचता है और आरोपी से फिर भिड़ जाता है. यह घटना 5 नवंबर, 2026 को हुई थी और आरोपी मोहन उर्फ ​​मोनू शर्मा था, जो उसी बिल्डिंग में रहता था. बाद में उसे फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने अपने परिवार के साथ भागने के बाद गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने कहा था कि आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 15-16 राउंड फायरिंग की, जिससे धनखड़ को आठ से नौ गोलियां लगीं. CCTV में आरोपी और पीड़ित की फायरिंग से पहले बातचीत दिखाई दे रही है
पहली CCTV क्लिप में, शर्मा को धनकर के पास आते हुए देखा जा सकता है, जो अपने बेटे के साथ पार्किंग एरिया में आता है. खबर है कि आरोपी ने धनकर से दो बार ये पूछकर बातचीत शुरू की कि क्या उसे पता है कि विधवा क्या होती है और क्या वो इसमें विश्वास करता है.

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पहले हुई बातचीत फिर… 

धनखड़ सवाल से कन्फ्यूज्ड लगता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है. फिर शर्मा उस पर तीन लोगों से हमला करवाने का आरोप लगाता है. धनखड़ शर्मा को शांत करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि उसने किसी को पीटने के लिए नहीं बुलाया था. उसने आरोपी से ये भी पूछने की कोशिश की कि झगड़ा किस बारे में था और वो बिल्डिंग में कितने समय से रह रहा था. हालांकि, शर्मा बातचीत में शामिल होने से मना कर देता है और बार-बार धनखड़ से कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता.

 एक समय पर, धनखड़ उससे कहता है कि अगर वो बात नहीं करना चाहता, तो बातचीत जारी रखने का कोई मतलब नहीं है. उसका बेटा भी बीच-बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन धनखड़ उसे बीच में आने से रोकता है. फुटेज में फिर शर्मा बेटे की तरफ इशारा करते हुए उसे आगे आने के लिए कहते हुए दिखते हैं. इसके बाद वो धनखड़ से पूछते हैं कि क्या वो भगवान में विश्वास करते हैं, अपनी जेब से पिस्तौल निकालते हैं और उस पर गोली चला देते हैं. धनखड़ का बेटा मौके से भागता हुआ दिखता है.

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Tags: crime newsfaridabad murder case
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