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जेल में बीमारी का बहाना, अस्पताल में गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां! भ्रष्ट अफसर का खेल ऐसे हुआ बेनकाब

Karnataka News: हाल ही में कर्नाटक से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. कर्नाटक के जेल में बंद अधिकारी को अस्पताल के VIP वार्ड में 'गर्लफ्रेंड' के साथ पकड़ा गया. कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल में अचानक किए गए रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई.

By: Heena Khan | Published: August 26, 2026 6:36:52 AM IST

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Karnataka News: हाल ही में कर्नाटक से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. कर्नाटक के जेल में बंद अधिकारी को अस्पताल के VIP वार्ड में ‘गर्लफ्रेंड’ के साथ पकड़ा गया. कर्नाटक के एक सरकारी अस्पताल में अचानक किए गए रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई. अधिकारियों ने पाया कि भ्रष्टाचार के मामले में विचाराधीन (अंडर-ट्रायल) एक सरकारी अधिकारी अस्पताल के स्पेशल वार्ड में अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था.

इंस्पेक्शन के दौरान हुआ कांड 

न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (KSLSA) की टीम ने सोमवार शाम मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (MIMS) अस्पताल में इंस्पेक्शन किया. इंस्पेक्शन के दौरान अधिकारियों ने पाया कि मोहम्मद हुसैन, जो लैंड रिकॉर्ड्स (ADLR) सर्वे सुपरवाइजर के तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और भ्रष्टाचार के मामले में विचाराधीन हैं, MIMS अस्पताल में भर्ती थे और 21 अगस्त से वहां उनका इलाज चल रहा था.

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रिपोर्ट में बताया गया है कि हुसैन के अस्पताल में रहने के लिए कोर्ट से कोई इजाज़त नहीं ली गई थी और उन्हें ऐसी कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी जिसके लिए लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत हो. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने अस्पताल के वार्ड में हुसैन के साथ उसी कमरे में एक महिला को भी पाया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, वह महिला हुसैन की गर्लफ्रेंड थी. इस मामले में पुलिस द्वारा जांच शुरू किए जाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “वहां एस्कॉर्ट के तौर पर तैनात लोगों और महिला की एंट्री के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.”

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हुसैन जेल में क्यों थे?

PTI के मुताबिक, हुसैन को श्रीरंगपट्टनम में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ़ लैंड रिकॉर्ड्स के ऑफिस में लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था. छापेमारी के अगले दिन, 3 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उन पर श्रीरंगपट्टनम तालुक लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस में गैर-कानूनी तरीके से घुसने और अकरबंद (ज़मीन की सीमा तय करने) के काम, रिकॉर्ड्स के डिजिटाइज़ेशन और सरकारी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नकली दस्तावेज़ बनाने में मदद करने का आरोप था.

KSLSA की इंस्पेक्शन टीम में डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज और DLSA प्रेसिडेंट चंद्रशेखर सी, KSLSA मेंबर सेक्रेटरी शशधर शेट्टी, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर बालासुब्रमणि, सदस्य डॉ. मोहन राव नलवाडे और DLSA मेंबर सेक्रेटरी आनंद एम शामिल थे. कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (जेल) आलोक कुमार ने PTI को बताया कि हुसैन को जेल के डॉक्टर ने MIMS अस्पताल रेफर किया था और उन्हें भर्ती करने की सलाह दी थी. इस खबर पर कि हुसैन को अस्पताल के वार्ड में एक महिला के साथ पाया गया था, कुमार ने कहा, “यह हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है. यह ज़िला पुलिस द्वारा मुहैया कराए गए एस्कॉर्ट की ज़िम्मेदारी है.” उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित TR कर्मियों के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी को वापस न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जब उनसे पूछा गया कि क्या जेल विभाग इस मामले की जांच करेगा, तो कुमार ने कहा, “हम प्रक्रिया में हुई चूक, खासकर हमें सूचना देने में हुई देरी की जांच करेंगे.”

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Tags: crime newsKarnataka News
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