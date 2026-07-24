बॉयफ्रेंड के सामने NEET छात्रा का नोंच डाला बदन, एक नहीं दो नहीं…इतने मर्दों ने बनाया हवस का शिकार; चिल्लाता रह गया प्रेमी

NEET Student Gangrape: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक बार फिर मानवता को शर्मशार कर देने वाली खबर सामने आई है. देश में आए दिन रेप और क्राइम के मामले दुगनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. कहीं कोई पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार रही है, तो कहीं लड़कियों के साथ दरींदगी की जा रही है. ऐसा ही एक मामला चित्रकूट से सामने आया है. यहां सतना जिले की 20 साल की नीट छात्रा के साथ हैवानीयत की सारी हदें पार कर दी गई. छात्रा अपने ब्‍वॉयफ्रेंड के साथ चित्रकूट घूमने के लिए निकली थी. वह दोनों इस दौरान देवांगना घाटी में बैठे हुए थे, तभी वहां तीन यूवक आ गए.

तीन युवतों ने मिलकर किया रेप

तीनों यूवक खुद को वनकर्मी बताकर कपल को धमकाने लगे. ब्वॉयफ्रेंड के हाथ-पैर पकड़ उन्होंने उसे खूब पीटा. फिर तीनों छात्रा को जमीन पर बेरहमी से खींचते हुए झाड़ी के पीछे ले गए और गैंगरेप को अंजाम दिया. बता दे कि, घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए. पूरी घटना बुधवार, दोपहर तीन बजे हुई. पुलिस को मामले को जानकारी दी गई. जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद ब्‍वॉयफ्रेंड ने खुद के हाथ-पैर खोले और छात्रा के पास पहुंचा. लड़के ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. छात्रआ ने पुलिस को बताया कि वह कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही है. उसका ब्‍वॉयफ्रेंड चित्रकूट में रहता है. वहीं 12वीं क्लास का स्टूडेंट है और वह इसी लिए यहां घूमने आई थी.

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पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की जांच की. इस दौरान चित्रकूट जिला के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे. फिलहाल इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने मामले की जांच की तो, CCTV फुटेज में तीनों आरोपी बाइक से जाते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने एक संदिग्ध को भी अपनी हिरासत में ले लिया है.

बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई थी लड़की

सोशल मीडिया के जरिए लड़की और लड़के की पहचान हुई थी. पुलिस को लड़ने ने बताया कि वह 2 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए मिली थी. वह कुछ समय पहले ही छुट्टी के लिए घर आई थी. फिर मैंने उसे घूमने के लिए चित्रकूट बुला लिया. हम दोनों करीब 1 बजे बाइक से देवांगना घाटी पहुंचे. हम वहां रील बना रहे थे, तभी तीन युवक ने बाइक रोकी और गर्लफ्रेंड के साथ ये सब किया.

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