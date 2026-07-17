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Boyfriend संग रोमांटिक डेट पर गई सास, तो बहू को लग गई मिर्ची; फिर पीट-पीटकर तोड़ डालीं 4 पसलियां

China woman beats mother in law: चीन में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बहू ने सास की पिटाई कर दी, जिससे उनकी चार पसलियां टूट गईं. विवाद सास के बच्चों को छोड़कर डेट पर जाने को लेकर हुआ.

By: Preeti Rajput | Published: July 17, 2026 11:14:21 AM IST

Boyfriend संग रोमांटिक डेट पर गई सास, तो बहू को लग गई मिर्ची; फिर पीट-पीटकर तोड़ डालीं 4 पसलियां
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China woman beats mother in law: रिश्तों में खटपट और विवाद होना आम बात है, लेकिन चीन से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां एक बहू ने अपनी सास को बेरहमी से मारा, जिससे उनकी 4 पसलियां तोड़ डालीं. सास पर बहू को इतना ज्यादा घुस्सा आया कि उसने अपनी सास पर हाथ उठाया. दरअसल, बहू को सास पर इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वह पोते-पोतियों की देखभाल करने की बजाए अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर चली गईं. यह घटना पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के जियाक्सिंग शहर की है,

कैसे शुरू हुआ विवाद?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित बुजुर्ग महिला का नाम शेन है. उनके पति की मौत पहले ही हो चुकी है. वह अपने बेटे जियाओ के दो बच्चों की देखभाल के लिए जियाक्सिंग शहर में अपने बेटी के साथ रह रही थीं, क्योंकि उनका बेटा और बहू दोनों अलग-अलग शहरों में काम करती थी. इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी दादी पर थी. झगड़ा तब शुरू हुआ जब एक बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई. बच्चे ने घर में CCTV कैमरे के जरिए मां को बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और दादी का बुखार भी नाप रही हैं. यह सुन मां घबरा गई और तुरंत जियाक्सिंग पहुंच गई.  

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बहू का पारा हुआ हाई 

बहू जब घर पहुंची तो सास से उसकी इसी बात को लेकर बहस हो गई. सास ने अपनी बात बहू को बताया. उनका कहना था कि बच्चा बहुत जिद्दी है और वह नहीं संभाल पाती, साथ ही उनके दांत में भी दर्द था. बहू ने सास को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही, तो उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहती हैं. उन्होंने गुस्से में कहा कि बच्चे की देखभाल से बेहतर तो मेरा मर जाना है. यह बात सुनते ही बहू का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया. उसने सास की इस तरह पिटाई कर दी कि उनकी चार पसलियां टूट गईं. रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चे की परवरिश को लेकर बहू और सास के बीच झगड़ा हो गया. 

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बेटे ने दिया पत्नी का साथ 

इस मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बुजुर्ग महिला के बेटे ने अपनी मां का साथ देने के बजाय अपनी पत्नी का बचाव किया. बेटे जियाओ ने कहा कि उनकी मां को यह सजा मिलनी चाहिए थी. उनका कहना था कि जब परिवार आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है, तो मां को बच्चों की मदद करनी चाहिए थी या परिवार को पैसे देने चाहिए थे. वहीं, शेन की बेटियों ने अपने भाई और भाभी का विरोध किया. उनका कहना है कि उनकी मां ने कई सालों तक कम वेतन में सफाईकर्मी का काम किया और अब उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने और अपना साथी चुनने का पूरा अधिकार है.

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Tags: China Crime NewsMother in law beaten by daughter in law
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