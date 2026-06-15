Home > क्राइम > टैक्सी बुक करता था, पहाड़ों पर जाता था और फिर… सीरियल किलर का भयावह कांड, 25 साल बाद हुआ था गिरफ्तार

टैक्सी बुक करता था, पहाड़ों पर जाता था और फिर… सीरियल किलर का भयावह कांड, 25 साल बाद हुआ था गिरफ्तार

2000 के दशक की शुरुआत में एक ऐसा हत्याकांड सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक गिरोह मिलकर टैक्सी ड्राइवरों की हत्या किया करता था. आरोपी को 25 सालों बाद गिरफ्तार किया गया था.

By: Deepika Pandey | Published: June 15, 2026 5:06:48 PM IST

अजय लांबा सीरियल किलर
अजय लांबा सीरियल किलर


Serial Killer Ajay Lamba: 2000 के दशक की शुरुआत में कई राज्यों से टैक्सी ड्राइवर्स अचानक से गायब होने लगे थे. कुछ की लाशें भी पहाड़ों से मिली थीं. इस तरह के हत्याकांडों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी. पुलिस को अंदाज तक नहीं था कि देश के कई ड्राइवर्स कहां जा रहे हैं. धीरे-धीरे ये कांड देश के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में शामिल हो गया. सीरियल किलर को 25 सालों बाद पकड़ा गया. आरोपी की पहचान अजय लांबा के तौर पर हुई. अजय लांबा देखने में बिल्कुल आम लोगों की तरह था. वो खुद को अक्सर कारोबारी या यात्री बताकर टैक्सी बुक करता था. ड्राइवर भी खुशी-खुशी जाने के लिए तैयार हो जाते थे क्योंकि उन्हें लंबी दूरी के लिए अच्छा किराया मिलने की उम्मीद होती थी.

सफर के दौरान करता था दोस्ती

सफर के दौरान अजय ड्राइवर से दोस्ती कर लेता और धीरे-धीरे उनका विश्वास जीत लेता. इसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलता, वो उन्हें सुनसान इलाके में ले जाता. वहां वो उन्हें मौत के घाट उतार देता और उनके शव को या तो पहाड़ी से नीचे फेंक देता था या फिर वो शवों को ठिकाने लगा देता था. हत्या के बाद वो अपने गिरोह के साथ मिलकर टैक्सी को बेच देता था. 

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कई राज्यों तक फैला था जाल

अजय लांबा केवल एक राज्य तक सीमित नहीं था. वो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड तक फैला हुआ था. लगातार इस तरह की घटनाओं के कारण पुलिस भी हैरान रह गई. अलग-अलग मामलों को जोड़ने के बाद जांच एजेंसियों को एहसास हुआ कि इन अपराधों के पीछे कोई एक गिरोह शामिल है. पुलिस ने 25 साल बाद आरोपी और सीरियल किलर अजय लांबा को गिरफ्तार किया. 

गवाहों के आधार पर ठहराया गया दोषी

कई महीनों तक हुई जांच के बाद पूछताछ में जो खुलासे हुए, उन्होंने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया. अजय और उसके साथियों ने बताया कि उसके साथियों ने कई टैक्सी ड्राइवरों को अपना शिकार बनाया था. गिरफ्तारी के बाद अजय लांबा के खिलाफ कई मामलों में मुकदमे चले. गवाहों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया.

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Tags: Ajay LambaSerial Killer
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