Child Offense Case: बच्चों से पहले दोस्ती करती थी महिला, फिर करती थी ऐसा काम, पुलिस के खुलासे से मचा हड़कंप

Child Offense Case: अमेरिका के इंडियाना राज्य के कोकोमो शहर में एक 45 वर्षीय महिला को कैलिफोर्निया में बच्चों से जुड़े कथित यौन अपराधों की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. कोकोमो पुलिस डिपार्टमेंट (KPD) के मुताबिक, यह कार्रवाई कैलिफोर्निया के सनीवेल पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से शुरू की गई जांच के बाद हुई पुलिस के अनुसार, सितंबर की शुरुआत में सनीवेल पुलिस ने कोकोमो पुलिस डिपार्टमेंट की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सेक्शन (CIS) से संपर्क किया था. जांच में कोकोमो की रहने वाली 45 वर्षीय महिला का नाम सामने आया था. इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने मामले से जुड़ी जानकारी जुटाना शुरू की.

24 सितंबर की सुबह करीब 8:30 बजे कोकोमो पुलिस को महिला का पता चला. अधिकारियों ने बताया कि उसे पहले से जारी एक वारंट के आधार पर हिरासत में लिया गया. इसी दौरान जांच के हिस्से के रूप में ईस्ट सिकामोर स्ट्रीट के 500 ब्लॉक में स्थित एक आवास की तलाशी भी ली गई.

महिला पर कैलिफोर्निया जांच से जुड़े आरोप

पुलिस के मुताबिक, महिला को कैलिफोर्निया में चल रही जांच से संबंधित कई गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. इनमें नाबालिग को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री भेजने, गंभीर अपराध करने के उद्देश्य से नाबालिग से संपर्क करने और बच्चों से जुड़े यौन शोषण की सामग्री रखने के आरोप शामिल हैं. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप जांच और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं. मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया के अनुसार होगी.

जांच अभी जारी, पुलिस ने मांगी जानकारी

कोकोमो पुलिस ने बताया कि मामले की जांच फिलहाल जारी है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास इस मामले से संबंधित कोई जानकारी है, तो वे डिटेक्टिव सार्जेंट एंड्रयू ग्रामर (#411) से संपर्क करें. पुलिस के अनुसार, जानकारी 765-456-7411 पर फोन करके या agrammer@cityofkokomo.org पर ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है. लोग Crime Stoppers of Central Indiana के जरिए 317-262-TIPS (8477) पर गुमनाम सूचना भी दे सकते हैं.

बच्चों की सुरक्षा को लेकर NCMEC की अपील

बच्चों से जुड़े यौन शोषण या ऐसी अवैध सामग्री की आशंका होने पर संबंधित एजेंसियों को तुरंत सूचना देना महत्वपूर्ण है. नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (NCMEC) ऐसी सामग्री की रिपोर्टिंग के लिए CyberTipline उपलब्ध कराता है. ऐसे मामलों में किसी संदिग्ध सामग्री को आगे शेयर करने के बजाय संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी या अधिकृत रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को सूचना देना चाहिए, ताकि संभावित पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जांच में मदद मिल सके.