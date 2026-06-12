Home > क्राइम > शादी के हो गए थे 15 साल, तभी बीच में गैर मर्द की हुई एंट्री, रहने लगे अलग-अलग, फिर हो गया कांड

शादी के हो गए थे 15 साल, तभी बीच में गैर मर्द की हुई एंट्री, रहने लगे अलग-अलग, फिर हो गया कांड

Child Murder Case: एक बच्ची की संदिग्ध मौत की जांच ने सनसनी फैला दी. पारिवारिक विवाद, प्रेम संबंध और हत्या के आरोपों के बीच सामने आए चौंकाने वाले खुलासों ने पूरे देश का ध्यान खींचा है.

By: Munna Verma | Published: June 12, 2026 5:22:47 PM IST

Child Murder Case in Karnataka: बच्ची की संदिग्ध मौत की जांच ने सनसनी फैला दी है.
Child Murder Case in Karnataka: बच्ची की संदिग्ध मौत की जांच ने सनसनी फैला दी है.


Child Murder Case: कर्नाटक से सामने आया एक दर्दनाक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. एक मासूम बच्ची की मौत को शुरुआत में सामान्य घटना माना गया, लेकिन बाद में हुई जांच ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया. अब यह मामला सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक जांच का विषय बन चुका है.

दावणगेरे के रहने वाले एक दंपति की शादी को करीब 15 साल हो चुके थे और उनके दो बच्चे थे. परिवार सामान्य जीवन बिता रहा था, लेकिन समय के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा. बताया जा रहा है कि महिला की मुलाकात उसके पुराने परिचित से हुई, जिसके बाद पारिवारिक मतभेद गहराने लगे. जांच में सामने आया कि पति को इस संबंध की जानकारी थी और उन्होंने कई बार परिवार को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए. आखिरकार दोनों अलग हो गए और बच्चों की जिम्मेदारी भी बंट गई.

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मां के साथ रह रही थी छोटी बेटी

अलगाव के बाद बड़ी बेटी पिता के पास रही, जबकि छोटी बेटी अपनी मां के साथ रहने लगी. दोनों एक किराए के मकान में रहने लगे थे. इसी दौरान महिला के करीबी व्यक्ति का वहां आना-जाना बना रहा. कुछ समय बाद अचानक बच्ची की मौत की खबर सामने आई. परिवार को बताया गया कि उसकी तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हुई है. शुरुआती जानकारी के आधार पर परिवार ने इस बात पर विश्वास कर लिया और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बढ़ाए सवाल

बेटी की मौत के बाद पिता को कुछ संदेह हुआ. उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन कराया और विशेषज्ञों से सलाह ली. रिपोर्ट में कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे मौत के कारणों पर सवाल उठने लगे. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और मामले की दोबारा जांच शुरू हुई. जांच के दौरान मिले सबूतों ने अधिकारियों को चौंका दिया.

जांच में सामने आए नए खुलासे

पुलिस जांच के अनुसार, बच्ची की मौत प्राकृतिक नहीं थी. जांच टीम को ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे हत्या की आशंका मजबूत हुई. इसके बाद मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की गई और जांच का दायरा बढ़ाया गया. अधिकारियों ने मामले में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. आगे की जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया.

पूरे देश का ध्यान खींच रहा मामला

यह घटना लोगों के बीच भावनात्मक चर्चा का विषय बन गई है. एक मासूम बच्ची की मौत और उससे जुड़े आरोपों ने समाज को झकझोर दिया है. सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों तक लोग इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हालांकि, मामले की अंतिम सच्चाई अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी. फिलहाल जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही हैं और पूरे मामले पर देश की नजर बनी हुई है.

Tags: Karnataka
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