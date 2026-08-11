Home > क्राइम > Bihar: पति को छोड़ आशिक संग भागी थी शादीशुदा महिला, शादी के बाद प्रेमी ही बन गया ‘कसाई’; सूटकेस से खुला खौफनाक राज़

Bihar: पति को छोड़ आशिक संग भागी थी शादीशुदा महिला, शादी के बाद प्रेमी ही बन गया ‘कसाई’; सूटकेस से खुला खौफनाक राज़

Silvassa Murder Case: नवादा की छोटी उपाध्याय की जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक हुआ, जो शायद ही किसी ने सोचा हो. नवादा से शुरू हुआ उसका प्रेम-प्रसंग दादरा और नगर हवेली के सिलवासा तक पहुंचा, जिस आशिक के लिए उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया, उसी आशिक ने उसे सूटकेस तक पहुंचा दिया.

By: Shristi S | Published: August 11, 2026 10:51:10 PM IST

प्रेमी के लिए छोड़ा पति, उसी ने ली बिहार की छोटी की जान
प्रेमी के लिए छोड़ा पति, उसी ने ली बिहार की छोटी की जान


Chhoti Upadhyay Murder Case: बिहार के नवादा की 20 साल की छोटी उपाध्याय की जिंदगी का अंत इतना दर्दनाक हुआ, जो शायद ही किसी ने सोचा हो. नवादा से शुरू हुआ उसका प्रेम-प्रसंग दादरा और नगर हवेली के सिलवासा तक पहुंचा, जिस आशिक के लिए उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया, उसी आशिक ने उसे सूटकेस तक पहुंचा दिया.

जिस जिंदगी को उसने नई शुरुआत समझ अपने प्रेमी से शादी की वही उसकी मौत की वजह बन गया. हत्या के बाद आरोपी ने छोटी के शव को प्लास्टिक में लपेटकर सूटकेस में छिपाया और कमरे पर ताला लगाकर वहां से भाग गया. करीब दो महीने बाद शव के बदबू से इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी छोटी

छोटी उपाध्याय बिहार की रहने वाली थी. उसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान गांव के ऋषभ कुमार सिंह के साथ उसका प्रेम संबंध बन गया. छोटी के कहने पर दोनों घर से निकलकर सिलवासा पहुंच गए. वहां दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे. हालांकि, दोनों परिवार इस रिश्ते के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे. परिवार की नाराजगी के बीच छोटी और ऋषभ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे थे. इसी बीच बिहरा रे रोह थाने में ऋषभ के खिलाफ अपहरण का मामला भी दर्ज हुआ था.

शादी के कुछ वक्त बाद दोनों के रिश्ते में तनाव आने लगा. बताया जा रहा है कि छोटी ऋषभ पर वापस गांव चलने का दबाव बना रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती. 9 जून की सुबह भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुा. उसी दिन शाम को गुस्से में ऋषभ ने कथित तौर पर छोटी का गला दबाकर हत्या कर दी. 

सूटकेस में शव डाल कर कमरे में छोड़ दिया

हत्या के बाद आरोपी ने शव को छिपाने की कोशिश की. उसने शव को रस्सी से बांधा, प्लास्टिक में लपेटा और ट्रॉली सूटकेस में रख दिया. इसके बाद सूटकेस को कमरे के बाथरूम में रखा, कमरे पर ताला लगाया और सिलवासा से फरार हो गया. आरोपी भागकर वाराणसी पहुंचा और कथित तौर पर पहचान छिपाकर एक कंपनी में काम करने लगा. दूसरी तरफ, सिलवासा में वह कमरा करीब दो महीने तक बंद रहा.

मामले से अनजान मकान मालिक 3 अगस्त को किसी दूसरे किराएदार को कमरा देने के लिए वहां पहुंचा. ताला तोड़कर अंदर जाने पर बाथरूम में तेज बदबू आई. जांच करने पर ट्रॉली सूटकेस में शव मिला. इसके बाद पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश तेज कर दी.

वाराणसी में नाम बदलकर रह रहा था ऋषभ

जांच के दौरान पुलिस को ऋषभ के वाराणसी में होने की जानकारी मिली. इसके बाद यूपी STF की वाराणसी इकाई और सिलवासा पुलिस की संयुक्त टीम ने चांदपुर स्थित शुभकामना रियल टेक में छापेमारी की. ऋषभ वहां नाम बदलकर काम कर रहा था. टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया.

Tags: biharcrimeMurderuttar pradesh
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