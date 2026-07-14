‘मेरे जिस्म को छूने मत देना’, महिला ने हथेली पर मेहंदी से लिखी दर्द की दास्तान; और कर डाला खुद को खुदा के हवाले

Chhindwara Preeti Verma Case: छिंदवाड़ा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, छिंदवाड़ा में एक महिला ने अपने हाथों पर मेहंदी से सुसाइड नोट लिखा और अपनी जान दे दी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 32 साल की प्रीति वर्मा ने ससुराल वालों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के बारे में मेहंदी से लिखा और फिर ज़हरीला पदार्थ खा लिया. उन्हें ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

सुसाइड कर मेहँदी से लिखा खत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना चौराई पुलिस स्टेशन के इलाके की है . जानकारी के मुताबिक चनहैना खुर्द गाँव में, मरने से पहले प्रीति वर्मा ने अपनी हथेलियों और हाथों पर मेहंदी से ससुराल वालों द्वारा किए जा रहे जुल्म को बताया था. उनके हाथों पर जो भी लिखा था उसे पढ़कर हर किसी की आंखों में आंसू आ गया. प्रीति ने लिखा, “वे अपनी ज़िंदगी में कभी जेल से बाहर न आएं. वे मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देते थे और मेरी माँ और बहन को भी निशाना बनाते थे. फ़ोन पर एक रिकॉर्डिंग है. ससुराल में पाँच लोग हैं. उन्हें मेरे शरीर को छूने भी मत देना. मेरे जीजा या ननद को भी मुझे छूने मत देना. उनकी माँ ने मुझसे बहुत बुरी बातें कही हैं.

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13 साल सहन करने के बाद टूटा सब्र

अस्पताल पहुँचने पर, मृतक महिला के भाई हरिओम जंघेला ने मीडिया को बताया कि उनकी बहन की शादी 13 साल पहले हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल वाले अलग-अलग मुद्दों पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे. शुक्रवार को ज़हर खाने के बाद, प्रीति ने अस्पताल में रोते हुए अपने भाई को बताया कि ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से पीटा था; इससे निराश होकर उसने अपनी जान देने का कठोर कदम उठाया. मरने से पहले, उसने उत्पीड़न से जुड़े सभी सबूत और आरोपियों के नाम अपने हाथों पर लिख लिए थे.

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