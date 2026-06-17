दवा लेने जा रही थी युवती, गाड़ी रोक 5 लड़कों ने की जबरदस्ती, भाई बचाने आया तो उसे भी पीटा

Chhattisgarh Crime: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को परेशान कर दिया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के केदारपुर इलाके में एक युवती के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और उसके भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो CCTV कैमरे में कैद होने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया. बताया जा रहा है कि 24 साल की युवती अपने भाई के साथ दवा लेने के लिए जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में कुछ युवक स्कूटी से पहुंचे और दोनों को रोक लिया.

आरोप है कि युवकों ने युवती के साथ गलत व्यवहार किया और उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की. युवती के साथ हो रही हरकतों का जब उसके भाई ने विरोध किया तो आरोपी उसके साथ भिड़ गए. आरोप है कि युवकों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, भाई को बचाने के लिए युवती लगातार गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी मारपीट करते रहे.

CCTV वीडियो सामने आने के बाद बढ़ा मामला

घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है. वीडियो में आरोपियों की हरकतें रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है. इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पांच लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर अतुल ताम्रकार सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और लोगों की नजर अब आरोपियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर है.