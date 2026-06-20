पिलाया पेशाब, गंजा किया और बेरहमी से…पति ने की हैवानियत की सारी हदें पार; 2 मीनट 16 सेकेंड का Video मचा रहा बवाल

Chhattisgarh Horror Crime: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक इंसानियत के शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को पहले बुरी तरह से मारा और फिर सिर भी गंजा कर दिया. इससे भी उस हैवान का मन नहीं भरा, उसने पत्नी को अपना पेशाब पीने को मजबूर किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले का जांच की जा रही है.

पत्नी के साथ हैवानियत की हदें पार

दरअसल, पांडोपारा गंव में बीते 14 जून को पति ने पत्नी के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी. मारपीट के बाद आरोपी ने पत्नी का सिर भी गंजा कर दिया और पेशाब पीने के लिए मजबूर किया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस मामले पर एक्शन ले रही है. आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

कई धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि ‘पति पर BNS की धारा 85 लगाई गई है, जिसमें अपने रिश्तेदार के साथ क्रूरता, जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए धारा 115 (2), अश्लील हरकत धारा 296 और 351 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

नशे की हालत में की हैवानियत

कोरिया की प्रभारी एसपी सुरेशा चौबे ने बताया कि पांडोपारा गांव की 35 साल की महिला ने शिकायत दी कि उसके पति जितेंद्र घसिया ने नशे में पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर उसका सिर मुंडवा दिया. शुरुआत में पीड़िता ने पूरी जानकारी नहीं दी थी. गुरुवार को वीडियो सामने आने के बाद पूरी घटना साफ हुई, जिसके बाद मामले में बीएनएस की धारा 123 भी जोड़ दी गई.

15 साल पहले की लव मैरिज

महिला ने बताया कि 15 साल पहले उसकी शादी जितेंद्र के साथ हुई थी. दोनों के चार बच्चे हैं और पूरा परिवार सात में ही रहता है. महिला ने जानकारी दी कि पति को उस पर शक था, इसलिए एक साल पहले उसे छोड़ दिया था. अब महिला किसी दूसरे मर्द के साथ रह रही है.

क्या है पूरा मामला?

महिला ने बताया कि आरोपी 14 जून को उसके घर पर आया और तुरंत हमला करना शुरू कर दिया. महिला ने आरोप लगाया कि उसने मुझे गालियां दी, हाथ-पैर बांधे और मारपीट की. उसने पहले कैंची से बाल काटे और फिर ब्लेड से गंजा किया. उसने मेरे मुंह में जबरदस्ती पेशाब डाला और जिंदा जलाने की धमकी दी.